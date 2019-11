SEMPRONIANO – «Non si può entrare o uscire neppure con il trattore» l’allevamento il Ghiacciale a Semproniano da ieri è completamente isolato. «Abbiamo subito danni alle recinzioni, le frane dai poderi soprastanti hanno portato via tutto, e al posto della strada c’è un fiume» racconta il titolare Marco Mereghetti che, assieme al suo operaio, è chiuso nella proprietà da ieri.

L’acqua, scendendo a valle, ha devastato la via d’accesso, creando degli avvallamenti talmente profondi che neppure con un trattore è possibile passare. Si può saltellare da una roccia all’altra, a piedi «Ma ora è ricominciato a piovere, ed è scivoloso e pericoloso anche fare questo. La strada che porta da noi è un grande fosso, ed è piena d’acqua» (quella che vedete nelle foto un tempo era la strada).

Il Ghiacciale è un’attività virtuosa in cui si allevano cinte senesi in maniera biologica e allo stato brado. L’acqua ha strappato le recinzioni a monte e a valle, e alcuni animali potrebbero essere fuggiti «Stiamo tappando alla meglio le parti in cui la recinzione si è strappata». Inoltre nei boschi era nata qualche cucciolata che è stata sicuramente portata via dall’acqua.

«Purtroppo – prosegue il racconto – i poderi a monte sono tutti abbandonati, nessuno fa più la manutenzione, e ogni volta che piove qui devasta tutto. È successo nel 2011, 2014, nel 2014 quando avemmo danni incalcolabili e il ristoro che ricevemmo fu di 500 euro. Praticamente ci è costata di più la perizia tecnica che facemmo fare. Noi siamo qua da otto anni. E da otto anni segnaliamo la cosa ma non serve a nulla. Ogni volta è la stesa situazione. E poi magari si pretende che la gente faccia impresa».