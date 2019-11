GROSSETO – Aggiornamento ore 00.07: Il sindaco di Mamciano, Mirco Morini, poco prima della mezzanotte, ha aperto il Coc Centro operativo comunale, per affrontare l’emergenza maltempo. Chiusa per allagamenti e dissesti la strada provinciale 109 da Manciano sino a Pomonte.

News ore 23.17: Sarà una nottata difficile quella che è appena cominciata. Il maltempo non dà tregua alla Maremma. Nel comune di Manciano, già messo a dura prova nella giornata di ieri, sono già due le strade chiuse tra quelle più importanti: la regionale 74 da Marsiliana alla Sgrilla (tratto tra Cooperativa Rossa e Sgrillozzo), perché interessata da allagamenti; e anche la provinciale 101, nel tratto tra lo Sgrillozzo e Vallerana. Chiusa anche la strada comunale delle Secchete «Le strade sono fiumi – afferma il consigliere comunale Luca Giorgi – l’invito a tutti e a non mettersi in strada». Il torrente Sgrilla è in piena ed è già fuori dagli argini. Le pattuglie di polizia municipale sono in queste ore al lavoro per monitorare la situazione.

di 5 Galleria fotografica maltempo e allagamenti 16 nov. 2019









In città, a Grosseto, in questo momento si sta alternando pioggia e grandine. via Fabio Massimo è al momento chiusa perché allagata a causa di alcuni tombini otturati che non ricevono più. mentre tutta la zona di San Giuseppe, via Sauro e le vie limitrofe, ha l’illuminazione pubblica saltata. A Capalbio sono stati chiusi alcuni sottopassi.