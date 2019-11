Coppa Italia: Cp Alice alle prese con l’imbattuta Follonica A, Brizzi: «Giocare con piglio diverso»

GROSSETO – Trasferta difficile per la formazione del Circolo Pattinatori Alice nel campionato di serie B di hockey su pista. Nella seconda giornata di ritorno della Coppa Italia i ragazzi di Brizzi saranno di scena sulla pista del Follonica A al Capannino alle ore 18. La squadra di Filippo Guerrieri è l’unica ad aver vinto tutte le partite fino a questo momento.

“I ragazzi sono cresciuti molto – ha detto il tecnico Alessandro Brizzi – ci siamo allenati al completo e ho visto finalmente che sta nascendo una squadra. Andiamo al Capannino consapevoli che affronteremo una squadra forte che non a caso è prima in classifica. E quello che pretendo è vederli giocare insieme, con un piglio diverso. Poi il risultato è secondario, anche se spero di fare lo scherzetto”. I convocati: Bruni, R.Ciupi, De Virgilio, Rosati, Bianchi, L.Ciupi, Burroni, Bardini, Angeli, Angeloni. All. Ciupi (foto Casaburi).