Vigili del fuoco: presidio dei sindacati sotto la prefettura

GROSSETO – Questa mattina il personale dei Vigili del Fuoco di Grosseto ha partecipato a un presidio davanti alla locale Prefettura, nell’ambito di una iniziativa organizzata da Cgil Cisl e Uil in tutta Italia. Una delegazione ha incontrato il Vicario del Prefetto Alessandro Tortorella al quale sono stati esposti i motivi della protesta.

Equiparazione retributiva e previdenziale ai corpi di Polizia, assicurazione Inail, partenza della previdenza integrativa. Nell’occasione è stata ribadita la necessità di far assegnare personale da indirizzare all’attivazione della sede permanente di Scansano, sede utilissima per una migliore copertura del soccorso in Provincia.

«Abbiamo inoltre chiesto alla Prefettura di farsi parte attiva per l’acquisizione, da parte del Ministero dell’interno, di una sede idonea per per i Vigili del Fuoco presso l’Isola del Giglio, avamposto che è stato individuato presso un manufatto di proprietà dell’Amministrazione Provinciale. Il Alessandro Tortorella ha assicurato che da subito la Prefettura si attiverà per far pervenire al Ministero le nostre giuste richieste».