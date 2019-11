tuttoweekend: musica, libri, mostre, trekking. Ecco gli eventi del fine settimana in Maremma

Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a redazione@ilgiunco.net: l’articolo è in continuo aggiornamento.

VENERDI’ 15 NOVEMBRE

CASTEL DEL PIANO – Castel del Piano si colora dei colori dell’arte di numerosi artisti locali. Da sabato 26 ottobre, per tutto novembre i negozi del Centro commerciale naturale di Castel del Piano si trasformeranno in galleria d’arte diffusa. Abbellendosi dei dipinti degli artisti locali, i negozi daranno valore alla propria terra e offriranno i propri prodotti in una veste nuova. Per il momento protagonisti saranno i quadri, prossimamente saranno esposte anche le sculture e altre opere dell’estro ciolo e amiatino. LINK

FOLLONICA –Nell’ambito di “FolloWme Festival Internazionale – arte ai margini”, fino al 17 novembre alla Pinacoteca sarà possibile visitare la mostra fotografica ‘Mi vedo in te’ delle tre giovani artiste Martina Orlandi, Matilde Pantani e Sara Russo sul tema dell’autorappresentazione. LINK

GROSSETO – Doppio appuntamento venerdì 15 novembre a QB Viaggi di carta, la libreria di piazza Pacciardi a Grosseto. Si inizia alle 18.30 con “Tiburzi. Brigante di Maremma” di Lamberto Stefanelli. L’autore dialoga insieme a Paolo Nardini, dell’Archivio Tradizioni popolari della Maremma. LINK

Venerdì 15 novembre Spazio 72 (22.30) vedrà protagonista Marco Cocci, cantante, attore e conduttore televisivo. Marco Cocci è front man dei Malfunk, band con pubblica quattro album: Tempi Supplementari (1996), Malfunk (1998), Dentro (2003), Randagi (2007). LINK

Prosegue, a grande richiesta, da giovedì 14 a domenica 17 novembre al Cinema Stella il film “La belle époque” di Nicolas Bedos. E’ la storia di Victor, sessantenne disilluso, che disprezza il presente altamente tecnologico e incastrato in un rapporto di coppia ormai in crisi. LINK

Dal 9 al 23 novembre il Museo di Storia naturale ospiterà la 16esima edizione del “Giannetti international guitar festival”, la kermesse dedicata a tutte le sfumature di uno degli strumenti più amati al mondo: la chitarra. La direzione artistica del festival è affidata a Fabio Montomoli, punto di riferimento della chitarra sul territorio fin dalla prima edizione. Il concerto di inaugurazione avrà luogo sabato 9 novembre con il recital di Antonio Molfetta, artista dotato di una grande sensibilità musicale, il quale si esibirà con un programma che abbraccerà le varie epoche d’oro della chitarra. LINK

Sarà presentato venerdì 15 novembre, alle 18, alla libreria delle Ragazze di Grosseto, in via Fanti, il romanzo di Roberta Trucco “Il mio nome è Maria Maddalena”, appena pubblicato e già alla sua seconda edizione. L’autrice dialogherà con la giornalista Donatella Borghesi. LINK

Al via “Tumulto”, la mostra fotografica del grossetano Michele Guerrini che sarà inaugurata venerdì 15 novembre alle 18 nella sede di APS Kansassìti, in viale Porciatti 10. La mostra rimarrà aperta fino a domenica 17 novembre con orario di apertura 17-20. Ingresso libero. LINK

Alla Galleria “Il Quadrivio” di viale Sonnino 100 a Grosseto inizia la mostra “Figura”. L’esposizione è a cura degli artisti dell’Accademia delle belle arti di Carrara. Gli artisti sono Alessandro Maffei ,Martino Manicardi, Raffaele De Maria, Davide Giananti, Alessandro Pancani, Diego Bocelli. Inaugurazione in programma martedì 5 novembre alle ore 16,30. La mostra sarà visitabile fino 17 novembre con orario 16,30-19,30.

Il maestro Elio Ciol, uno dei massimi esponenti della fotografia italiana porta la sua mostra fotografica “Elio Ciol. Orizzonti di luce” a Grosseto, in Toscana. La mostra, curata da Giovanni Gazzaneo, apre i battenti sabato 19 ottobre e sarà visitabile fino al 24 novembre. Ingresso libero. LINK

MASSA MARITTIMA – Al Complesso Museale di San Pietro all’Orto, corso Diaz 36, a Massa Marittima, dal 22 agosto al 6 gennaio 2020 potrete visitare la mostra del fotografo Riccardo Zipoli dal titolo “Confini di passaggio. Trenta fotografie (1972 – 2017)”. LINK

“La Sfinge di Vulci” sarà esposta al Museo Archeologico Giovannangelo Camporeale di Massa Marittima, in Piazza Garibaldi, dal 3 agosto al 6 gennaio 2020. Un progetto espositivo realizzato nell’ambito delle Notti dell’Archeologia in collaborazione con la Regione Toscana. LINK

PITIGLIANO – A Pitigliano fino al 6 gennaio 2020, nel Museo di Palazzo Orsini, piazza Fortezza Orsini, è esposta la mostra “I volti di Niccolò III e i conti Orsini di Pitigliano”, promossa dalla Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello, con una interessante pubblicazione scientifica a corredo. LINK

SCARLINO – Il progetto teatrale Scarlinopolis ha avuto il suo atto finale a fine agosto con uno spettacolo che ha animato Scarlino, un’esibizione che ha lasciato il segno tra chi l’ha vista dal vivo. Ma per chi non era presente, così come per gli spettatori che vorranno un bis, venerdì 15 novembre alle 21.30 nella sala consiliare a Scarlino è in programma la proiezione del video dell’evento. LINK

SABATO 16 NOVEMBRE

CAPALBIO – Sabato 16 novembre, a partire dalle 18, evento in musica con aperitivo al cinema Tirreno di Borgo Carige per festeggiare il primo compleanno del centro antiviolenza di Capalbio, gestito dall’associazione Olympia de Gouges. LINK

Sabato 16 novembre a Castel del Piano, nella sala consiliare alle 17.30, verrà presentato il libro “Camminare liberamente in equilibrio per il proprio benessere” di Fabrizio Lorenzoni e Fabiola Angeli. L’evento, promosso in collaborazione con l’amministrazione comunale, in particolare l’assessore alla sanità Laura Bartalini, si svolgerà con la partecipazione di Simonetta Del Testa e Sandra Pistocchi, che avranno il compito di introdurre il libro. LINK

GROSSETO – Un percorso alla scoperta dell’affascinante mondo del vino prenderà il via dal 5 ottobre e proseguirà fino a dicembre, all’interno dei negozi Conad di Grosseto, in via Clodia e via Senegal. In tutto saranno 12 le giornate di degustazione, sei in via Clodia e sei in via Senegal, con orario 10-13 e 15-20, durante le quali i sommelier FISAR si occuperanno della presentazione delle aziende vinicole e della degustazione. Ecco le date: sabato 5 ottobre, via Clodia; sabato 12 ottobre via Senegal; sabato 19 ottobre via Clodia, sabato 26 ottobre via Senegal; sabato 2 novembre via Clodia; sabato 9 novembre via Senegal; sabato 16 novembre via Clodia; sabato 23 novembre via Senegal; sabato 30 novembre via Clodia; sabato 7 dicembre via Senegal; sabato 14 dicembre via Clodia; sabato 21 dicembre via Senegal. LINK

Si festeggia sabato 16 novembre il compleanno della Casa del Quartiere di piazza Pacciardi a Grosseto. Il locale che unisce la libreria QB, White Cafè e il laboratorio di ceramica Mivà, nato grazie al progetto Pop Up, continua le sue attività e per il suo primo anno di vita ha in serbo diverse iniziative. LINK

Appuntamento sabato 16 novembre, dalle 18, per festeggiare il primo compleanno del Wooden Beer Shop, il negozio interamente dedicato alla birra artigianale aperto esattamente un anno fa nel cuore del centro storico di Grosseto con il supporto del progetto di rigenerazione urbana Pop Up. LINK

Il libro di Corrado Giusti intitolato «L’archivio del consorzio per l’acquedotto del Fiora (1938-1958)» Sarà presentato sabato 16 novembre, alle ore 17,15, alla “Sala Pegaso” del Palazzo della Provincia di Grosseto. LINK

Le “Trame urbane” di Grosseto a Aurelia antica shopping center. Da sabato 16 a domenica 24 novembre, infatti, il centro commerciale ospiterà in galleria una mostra curata e prodotta dal fotografo Michele Fusco: una serie di immagini che ritraggono la città da punti di vista e prospettive originali e inedite. Centro commerciale compreso: tra gli scatti ci sono anche alcune suggestive inquadrature di Aurelia antica shopping center. Il pubblico potrà ammirare la rassegna di immagini in quattro espositori disposti in quattro diversi corridoi del centro commerciale, per un totale di 32 fotografie che raccontano una Grosseto affascinante, ripresa in momenti di equilibrio armonico tra linee, luce e colori. LINK

Sabato 16 novembre alle 17, la Scuola di musica Chelli, appartenente all’omonima Fondazione, ospiterà il concerto A minimal sax di Freem Quartet Saxophone. LINK

Prende il via sabato 16 novembre, alle 22 al Circolino Khorakanè\Spazio 72, la rassegna di “musica non conforme” organizzata dall’associazione di promozione sociale Kansassiti con il doppio concerto Lilli Refrain (One woman band da Roma sospesa tra psichedelia, elettronica e teatro) + So Beast (duo bolognese in vertiginoso equilibrio tra eletrronica, funky e post punk). LINK

Sabato 16 novembre alle 17,30 alla sala del Consiglio comunale di Grosseto l’associazione culturale e sportiva La Deceris presenterà il libro “I segreti del calciomercato” del giornalista sportivo Paolo Bargiggia. LINK

Sabato 16 novembre alle 18, in occasione della mostra dei ragazzi dell’Accademia delle Belle Arti di Carrara, alla galleria “Il Quadrivio” in viale Sonnino appuntamento con la musica. Per l’occasione, in concerto il “Quartetto d’archi”, composto da Marco Tufo (violino), Leonardo Rossi (violino), Paolo Maffei (viola) e Duccio Picchi (violoncello).

MANCIANO – Sabato 16 novembre alle 17, alla Biblioteca Comunale di Storia dell’arte di Montemerano (Manciano) conversazione di Pino Corrias La vita agra di Luciano Bianciardi. LINK

MASSA MARITTIMA – Si svolgerà sabato 16 novembre alle 16.30 nella Biblioteca comunale Gaetano Badii di Massa Marittima, piazza XXIV maggio, la presentazione del volume “Massa di Maremma e la Toscana nel basso medioevo: zecche, monete ed economia” a cura di Monica Baldassarri. LINK

ROCCASTRADA – Sarà una commedia brillante di Douglas Home e Marc Gilbert Sauvajon dal titolo “L’anatra all’arancia” per la regia di Giacomo Moscato la prossima protagonista della Rassegna stabile di teatro amatoriale ‘Premio Sem Benelli’ al Teatro comunale dei Concordi di Roccastrada. L’appuntamento è per sabato 16 novembre, alle 21, con l’adattamento del testo originale proposto dal laboratorio teatrale Ridi pagliaccio di Grosseto, fra le cinque compagnie amatoriali in gara per conquistare i premi per la migliore rappresentazione, la migliore attrice e il miglior attore della rassegna. I tre riconoscimenti saranno assegnati sulla base del giudizio della giuria presente a ogni spettacolo e consegnati nel corso della serata di premiazione della rassegna, in programma sabato 30 novembre insieme a una performance fuori concorso. LINK