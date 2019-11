Trasferte insidiose per le squadre giovanili della Gea, in casa solo gli Under 13

GROSSETO – Sono quattro le formazioni giovanili della Gea Basketball che scenderanno in campo in questo fine settimana. Sabato alle 16 sono impegnate in trasferta sia le Under 16 di Andrea Ciolfi, sul campo del Bf Livorno, che le Under 14 di Luca Faragli, che se la vedranno con la Pf Pisa. Gli Under 13 di Lorenzo Morgia saranno l’unica squadra in casa: affronteranno domenica alle 15,30 (prima della gara della serie C silver) il Piombino.

Gli ultimi a scendere in campo saranno gli Under 18 della Sposta-Menti, attesi ad un viaggio terribile, sul parquet della capolista Tecnoil SB Arezzo (cinque vittorie e nessuna sconfitta), con l’obiettivo di ben figurare e di dare seguito alla buona prestazione che ha permesso di battere il Costone Siena.

Gli Under 15 avranno il prossimo turno il 24 novembre a Poggibonsi, mentre l’imbattuta formazione di Prima divisione (tre vittorie), allenata da Alessandro Goiorani, ha spostato a venerdì 29 novembre alle 21 la gara interna con il Cus Pisa.