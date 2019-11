Ritorno alla Bombonera per l’Atlante Grosseto, arriva la quarta Cus Ancona

GROSSETO – Settima giornata di campionato di serie B con un impegno casalingo per l’Atlante Grosseto reduce da due successi esterni. gara delicata adesso per i ragazzi di mister Izzo conto il Cus Ancona, fra le più accreditate al successo finale nel torneo e attualmente nel terzetto delle quarte e con un bottino di punti doppio rispetto a quello dei maremmani. Importanti le ultime sedute di allenamento per il gruppo, molto giovane e bisognoso di migliorare e acquisire ancora consapevolezza delle sue capacità.

Poche novità fra i convocati biancorossi, che sono Tamberi, L. Pasquini, Gianneschi, Senesi G., Kaio Oliveira, Senesi D., Moccia P., Caio Da Silva, Joao De Brida, Falaschi, Moccia G. e Dudù Triches. Arbitreranno Dessi di Oristano e Loni di Cagliari; cronometrista Galasso di Aprilia. Si giocherà domani sabato alle 15 al Palabombonera di Grosseto.

Dopo il turno di riposo, la squadra Under 19 di mister Soro si recherà a Lasta a Signa contro l’ultima in graduatoria, per cercare di mantenere l’imbattibilità e non farsi raggiungere dalle inseguitrici. Trasferta anche per la formazione femminile che sfiderà il fanalino di coda Mattagnanese.