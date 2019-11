Quarta sconfitta consecutiva per il Follonica Basket, sorridono le squadre giovanili

FOLLONICA – Quarta sconfitta consecutiva per l’Ottica Bracci Follonica nel quarto campionato di Promozione, battuta 64-35 dalla Dinamo Rosignano al Palagolfo. Continuano a pesare le assenze di Scorza e Nocciolini oltre alle assenze per motivi di lavoro e studi universitari, tante da ridurre il roster follonichese a soli 12 giocatori.

L’inizio della gara vede il Follonica tenere il campo pur con una certa difficoltà nel contenere la maggiore fisicità degli ospiti e chiudere i primi 10’ sotto per 11-17 ma nel secondo quarto il divario si allarga con il Rosignano che merita il vantaggio di 17-36. Il rientro in campo, nonostante un buon terzo quarto dei ragazzi di Todeschini, non portava a recuperare lo scarto anzi il solco saliva a + 23 grazie al 16-12 ospite.

La musica quasi peggiora nell’ultimo quarto con i locali spengersi lentamente fino al punteggio di 64-35.



Follonica: Franzoni 2, Staccioli, Maestrini 10, Conedera 2, Fedi 6, Marta 3, Anastasi 2, De Stefano 5, Ranieri, Cerbai 1, Bianchi 2, Antoniotti 2 All. Todeschini.

Dinamo Rosignano: Gherardini, Cecconi,Pecorini, Casini, Conti, Chiappi, Braulio, Ferretti, Manzi, Garzelli, Becherini, Zucchitta. All. Gerini.

Altri risultati: Jolly Li-Ponsacco 36-51, US Li-Chimenti LI 63-66, Grosseto-Pisa 71-65, San Vincenzo-Piombino 69-51 rinviata Rosignano-Volterra; riposava Stagno.

Prossimo turno: Piombino-Follonica 17 novembre ore 17.30 al Palatenda con il probabile rientro in squadra di Christian Scorza, Ponsacco-Stagno, Chimenti Li-Jolly Li, Dinamo Rosignano-US Li, Volterra-Grosseto, Pisa-San Vincenzo; riposa Rosignano.

Classifica: Chimenti Livorno 10, Grosseto, Stagno e Ponsacco 8, Volterra 6, Rosignano e Dinamo Rosignano 4, Follonica, US Li e San Vincenzo 2, Piombino 0.



Finalmente una doppietta per le due rose giovanili del Follonica Basket che chiudono con una vittoria nei propri campionati. In casa l’Under 18 di Vichi e Pietrafesa infila la terza vittoria in altrettante partite battendo la Fides Livorno per 66-58, al termine di una partita equilibrata e più complicata del previsto.

Buona partenza degli azzurri che nei primi minuti si portano sul 6-0, ma i livornesi abbandonano la difesa ad uomo per passare alla zona 2-3 pressing, riuscendo a ricucire lo strappo con gli azzurri che chiudono avanti solo 16-15 il primo parziale. Il secondo parziale ricalcava il tema tattico del primo quarto con i livornesi che si aggiudicano il parziale per 14-13 per un equo 27-27 complessivo.

Nel terzo periodo il Follonica prova a velocizzare ma il buon pressing sui portatori di palla azzurri permette agli ospiti di recuperare diversi palloni e vincere 18-17 il parziale e partire avanti per 45-44 nell’ultimo periodo.

I primi 5’ del periodo finale vedonole due squadre sbagliare molto e muovere pochissimo la retina con il tabellone sul 50-50, a quel punto la maggior freschezza atletica dei ragazzi di Vichi e Pietrafesa prevale sugli ospiti piazzando un parziale 16-8 per il conclusivo 66-58.

Dopo tre giornate il Follonica conduce il girone a 6 punti in condominio con il Piombino e l’Argentario Basket che nel recupero di mercoledì 13 novembre ha battuto l’Orbetello per 88-33 e il prossimo avversario di giornata saranno proprio i ragazzi di Porto Santo Stefano nella quarta di andata domenica 17 alle ore 18 al Palasport “Il Pispino”.



Follonica: Petri 7, Bartolozzi 8, Bifolco, Bianchi 12, Villani, Marchi, Vichi 11, Ranieri 2, Bagnoli 20, Fusco 4, Cornacchini 2, Biagetti. All. Vichi, vice Pietrafesa.

Parziali: 16-15, 13-14, 17-18, 20-11.

Altri risultati: Arcidosso-Piombino 54-71, Orbetello-Rosignano 47-67, Pielle-US Li 74-65, Invictus Li-Argentario 48-73

Prossimo turno: Argentario-Follonica, Fides Li-Pielle Li, US Li-Arcidosso, Piombino-Orbetello, Rosignano-Invictus Livorno.

Classifica: Follonica- Piombino ed Argentario 6, Fides Li-Arcidosso-US Li-Invictus Li-Rosignano-Pielle Li 2,Orbetello 0 )Fides e Invictus una partita in meno).



Larga vittoria per gli Under 13 di Porciani e Pietrafesa nella terza giornata della prima fase, con il largo punteggio di 99-17 contro la Gea Grosseto. Al Palagolfo, azzurrini concentrati e decisi partiti forte sin dalla prima palla e con una difesa aggressiva e una buona circolazione di palla che portava a buoni tiri vincendo il primo quarto per 28-3. Con la partita di fatto già decisa iniziava la girandola dei cambi, ma il Follonica manteneva una buona intensità di gioco dimostrandosi più avanti tecnicamente dei ragazzini grossetani allargando progressivamente il divario fino al 99-17 di fine gara.

Follonica: Cacialli, Ruffinato, Dell’Anna, Ciaffarafà, Tosi, Cenerini, Mendozza, Anselmi, Battaglini ©, Pucci. All. Porciani; vice Pietrafesa.

Parziali 28-3, 20-6, 28-0, 22-8. Altro risultato Piombino-Elba 54-56.

Prossimo turno: Gea Grosseto-Piombino e Follonica-Elba che si disputerà mercoledì 20 novembre alle ore 18.30. All’andata la sconfitta per 71-29 a Portoferraio fu netta e senza discussione, sarà l’occasione per verificare se e quanto il divario tra le due squadre possa essersi accorciato.

Classifica: Elba e Piombino 4, Follonica 2, Gea Grosseto 0 (Gea Grosseto ed Elba 1 partita in meno).