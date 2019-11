Maltempo: alberi sulle strade per i temporali e vento nella notte

GROSSETO – L’ondata di maltempo che nella notte si è abbattuta sulla provincia di Grosseto ha provocato la caduta di diversi alberi, anche di grandi dimensioni. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco su tutto il territorio. In particolare i problemi maggiori si sono registrati nella zona di Scarlino e in quella di Capalbio.

Al Puntone in via della Dogana un albero è caduto sulla strada bloccando di fatto il traffico. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per rimuovere la pianta dal fondo stradale. Nel sud della provincia un albero è caduto sulla strada provinciale che collega Capalbio a Marsiliana.

L’allerta meteo lanciata ieri dal centro funzionale della Regione Toscana prosegue anche per le prossime ore. Ieri su decisioni di diversi sindaci della provincia di Grosseto era stata disposta la chiusura delle scuole ad iniziare da quelle del capoluogo. Scuole chiuse oggi anche a Scarlino, Orbetello, Monte Argentario, Manciano, Capalbio e isola del Giglio.

