CAPALBIO – «I torrenti sono al limite, ma per ora la situazione è sotto controllo» a dirlo Settimio Bianciardi, sindaco di Capalbio. Nella zona sud ha piovuto per tutta la mattina, ma al momento anche se il cielo è grigio la pioggia si è fermata. «Se non ricomincia a piovere i fiumi non dovrebbero esondare – prosegue -. I maggiori danni si riscontrano sulle spiagge, agli stabilimenti balneari che sono stati danneggiati dalla forte mareggiata».

Situazione tranquilla invece a Monte Argentario, come conferma il sindaco Franco Borghini. Anche ad Orbetello «situazione sotto controllo» come conferma il senatore Roberto Berardi «Stiamo monitorando la piena dell’Albegna a Montemerano perché ha superato la linea rossa. Non sono previsti allagamenti ma un aggiornamento, per sicurezza, è previsto alle ore 17. La preoccupazione riguarda le campagne e Albinia».