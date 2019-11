Juniores a Ghivizzano, Allievi in casa contro l’Oltrera. Tutte le partite dei giovani del Grifone

GROSSETO – La Juniores nazionale di mister Angeli, diventato babbo da pochissimo, giocherà in trasferta sul campo del Ghivizzano, sabato pomeriggio alle 14.30. Sempre out Camerlengo, i giovani torelli (nella foto di Noemy Lettieri – Us Grosseto 2912) dovrebbero poter contare sul rientrante Castellazzi. In via di recupero anche Sergi.

Gli Allievi regionali di mister Consonni giocheranno, invece, tra le mura amiche del Centro sportivo di Roselle, domenica mattina alle 11, contro l’Oltrera. Sempre domenica, con inizio però alle ore 11.30, giocheranno a Roselle i Giovanissimi B allenati da mister Picardi, che dovranno vedersela contro l’Invictasauro. Domani pomeriggio alle 15.30, infine, “trasferta casalinga” per i Giovanissimi A di mister Pieri, impegnanti sul campo della Nuova Grosseto, in via Australia.

Juniores nazionali: Ghivizzano-Us Grosseto, sabato ore 14.30 (Ghivizzano Borgo a Mozzano);

Allievi regionali: Us Grosseto-Oltrera, domenica ore 11 (Roselle);

Giovanissimi A: Nuova Grosseto-Us Grosseto, sabato ore 15.30 (campo via Australia);

Giovanissimi B: Us Grosseto-Invictasauro, domenica ore 11.30 (Roselle).