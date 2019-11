Hc Castiglione: doppia Sarzana per i giovani, ostacolo Siena per la prima squadra

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Turno ostico per tutte le squadre dell’Hc Castiglione in questo fine settimana, a cominciare dalla giovanissima serie B, che sarà di scena a Siena per la seconda di ritorno di coppa Italia. L’avversario è di quelli da prendere con le molle, farcito di ex con Michele Achilli allenatore giocatore, Nerozzi, Sassetti e il castiglionese Borracelli. Tutti giocatori di grande esperienza e di categoria superiore. All’andata i ragazzi di Biancucci (anch’egli un ex, ha guidato il Siena per 4 stagioni) la spuntarono 4-2, in un incontro vibrante soprattutto grazie alla loro maggiore freschezza atletica. Vedremo se sapranno ripetersi in campo avverso.

Nel frattempo in settimana è arrivata una bellissima notizia: cinque ragazzi sono stati convocati dal Ct della nazionale Massimo Mariotti per un raduno delle nazionali under 17 e 19. Quattro sono gli under 19: Montauti, Cabiddu, Biancucci e Biasetti, ma la notizia più bella è quella che riguarda gli under 17, dove ad essere convocato è stato anche il portiere Alessandro Donnini, castiglionese e prodotto del vivaio dell’Hc. Molto impegnativi anche gli incontri delle giovanili, che saranno di scena entrambe nella difficile pista di Sarzana, dove è sempre complicato giocare. Sia la Under 13 che la Under 17 sono reduci da vittorie, e vorranno dare continuità nonostante le oggettive difficoltà.