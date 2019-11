Gli Juniores del Follonica Gavorrano contro la pari punti Montevarchi. Il programma delle altre giovanili

FOLLONICA – Archiviato con un meritato pareggio il derby del Palazzoli con l’Us Grosseto, gli Juniores nazionali del Follonica Gavorrano tornano davanti al pubblico amico del Nicoletti, domani sabato alle 13, per misurarsi con l’Aquila Montevarchi, formazione che ha gli stessi punti dei ragazzi di Giulio Biagetti. I biancorossoblù, nella sfida contro i grifoncini di Angeli, hanno dato dimostrazione di maturità; hanno ormai la loro identità e nel match contro i valdarnesi cercheranno di migliorare le loro buona classifica, che li vede nel gruppo delle quinte, a tre soli punti dalla vetta. Mister Biagetti dovrà fare a meno ancora di Giustarini, Carpentiero e Cavallini. A dare maggiore esperienza al gruppo arriveranno dalla prima squadra il centrocampista Leonardo Costanzo e il portiere Niccolò Carcani. Si registra anche la perdita di Filippo Conti, che in settimana ha deciso di andare a giocare nell’Albinia.

Il programma della 10ª giornata: Aglianese-San Donato Tavarnelle, Fezzanese-Ponsacco, Follonica Gavorrano-Aquila Montevarchi, Ghivizzano-Grosseto, Lucchese-Tuttocuoio, Real Forte Querceta-Pontedera, Sangiovannese-Seravezza Pozzi.

La classifica: Sangiovannese, Fezzanese 16 punti; Ghivizzano 15; San Donato Tavarnelle 14; Aglianese, Ponsacco, Aquila Montevarchi, Follonica Gavorrano, Grosseto 13; Real Forte Querceta 12; Lucchese 8; Seravezza 7; Tuttocuoio 0. Fuori classifica: Pontedera 11.



Gli Allievi provinciali 2003 del Follonica Gavorrano, dopo il bel successo esterno sul campo dell’Albinia, tornano domenica mattina alle 10 al “Nicoletti” di via Sanzio per confrontarsi con la Giovanile Amiata. I ragazzi di Cacitti sono in salute e puntano ad allungare la striscia positiva. Reduci dalla goleada infrasettimanale contro la Nuova Grosseto, gli Allievi interprovinciali 2004 sono di scena sabato alle 15,15 all’Isola d’Elba per sfidare il Progetto Giovani Porto Azzurro. Turno in trasferta anche per le due compagini Giovanissimi: i provinciali 2005 giocano sabato ad Albinia alle 15,30, gli Interprovinciali 2006 vanno al “Baretti” di Sticciano Scalo per affrontare l’Alta Maremma.



Nel campionato Esordienti i 2007 A ricevono domenica alle 9,30 la visita dell’Invicta Sauro, mentre i 2007 B vanno a Roccastrada sabato per duellare con l’Alta Maremma. Turno casalingo (domenica alle 11 al Nicoletti) per i 2008 A contro la Nuova Grosseto Barbanella B. I 2008 B saliranno domenica a Santa Fiora contro la Giovanile Amiata.

Cinque le partite nel weekend per il campionato Pulcini. I 2009 A sabato alle 15 al “Baldaccheri” affrontano la Nuova Grosseto. I 2009 B sono di scena a Ribolla sabato contro la Virtus Maremma. La squadra di Marco Di Fiore giovedì ha anche recuperato, a Bagno di Gavorrano, la gara con il Marina Calcio (3-4, 2-0, 2-1). Ottimo il comportamento sotto il profilo dell’intensità, dell’agonismo e dell’applicazione. Dopo aver regalato il primo tempo allo scadere, il Follonica Gavorrano ha vinto gli altri due tempini. La formazione: Campetiello, Cornacchini, Salvadori, Peccianti, Lilaj, Dorelli, Bassolino, Giovani, Casanova, Gabrielli, Pastorelli, Putro.

La squadra 2009 C gioca al “Baldaccheri” sabato contro la Giovanile Amiata. I 2010 A se la vedono domenica a Braccagni con il Roselle, i 2010 B ricevono sabato alle 15 al Baldaccheri i Giovani Calciatori Grosseto, un’ora dopo, alle 16, impegno dei 2010 C contro il Roselle.

Nella lunga scaletta del fine settimana ci sono tre partite dei Primi Calci dei Leoni di Maremma. I 2011 A sabato alle 15,30 affrontano a Monterotondo la Boracifera. Al Nicoletti di via Sanzio i 2011 B, sabato alle 15 contro il Real Castiglione della Pescaia, e domenica i 2011 C che sfidano domenica mattina alle 10,30 l’Us Grosseto.