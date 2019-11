Rubano un furgone e lo parcheggiano in piazza il giorno del mercato

BAGNO DI GAVORRANO – Quando giovedì, alle prime luci dell’alba, gli ambulanti hanno iniziato a disporsi nella piazza del mercato di Bagno di Gavorrano uno dei posti era occupato da un camioncino. Un camioncino da lavoro, con il cassone dietro, un camioncino che non avrebbe dovuto essere lì.

Sul posto sono intervenute anche tre pattuglie dei carabinieri, e in breve tempo si è risaliti al titolare del furgone, un uomo di Grosseto a cui il mezzo da lavoro era però stato rubato il sabato precedente. Non è chiaro se chi ha rubato il furgone avesse in mente di utilizzarlo per qualche affare poco lecito, o se il mezzo, una volta utilizzato, sia stato semplicemente abbandonato. «Il mezzo potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere della banca, che si trovano poco distante» racconta un ambulante che giovedì era al mercato.