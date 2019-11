MANCIANO – Aggiornamento ore 16.17: Il sindaco Mirco Morini si trova a Saturnia, con l’ufficio tecnico per valutare i danni fatti dal maltempo. Luca Giorgi è invece a Marsiliana con carabinieri, polizia municipale e consorzio bonifica per monitorare sia l’Albegna, che sta scendendo con grosse ondate di piena, sia l’Elsa per capire se dove ha rotto può essere pericoloso per la viabilità.

News ore 14.05: Il torrente Mulinello, in località cooperativa rossa, tra la Sgrilla e lo Sgrillozzo ha esondato. È lo stesso punto dove morirono due donne, due sorelle, pochi anni fa. Il torrente ha sfondato l’argine e l’acqua ha attraversato la strada, arrivando sull’altro lato. Ora sta rientrando ma continua a piovere. Anche il torrente Elsa ha sfondato dopo lo Sgrillozzo, verso Marsiliana, e ha invaso i campi. «La strada 74 è sempre monitorata – conferma Luca Giorgi che coordina la protezione civile -. Stiamo controllando il livello dell’Albegna perché dalla parte alta del comune di Montemerano sta scendendo l’acqua verso la parte bassa di Marsiliana e il fiume si ingrosserà nella sua parte più a sud».

News ore 12.51: Strade allagate, torrenti esondati e intere aree presidiate. A Manciano sta piovendo ininterrottamente da questa mattina alle 9. «la situazione è critica – conferma il consigliere Luca Giorgi che è in contatto con il sindaco, i carabinieri, la Protezione civile e con la Provincia – I Vigili del fuoco stanno intervenendo a terme di saturnia che è allagata, le strade dell’Onteo e di Piano di Civignano sono chiuse per esondazione dell’Elsa, la strada regionale 74 è pattugliata dalla Polizia municipale perché l’Elsa sta rompendo gli argini in più punti e soprattutto allo Sgrillozzo e si sta decidendo se chiuderla. La Follonata, che da Montemerano va a Saturnia, è allagata a tratti mentre la strada provinciale 159 è interessata da allagamenti e detriti. Il torrente Baroncella ha l’acqua che arriva ai limiti del ponte e la zona della cascate è anch’essa allagata. Siamo messi come nel 2014».

Intanto una squadra fluviale dei Vigili del fuoco, con due campagnole e un gommone da rafting sono partite da Grosseto e dal distaccamento di Orbetello. Ingrossato anche il torrente Gattaia oltre all’Elsa, ci sarebbero anche alcune autovetture bloccate e i Vigili stanno intervenendo.