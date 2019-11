Derby contro il Follonica per gli Under 13 del Circolo Pattinatori, Under 17 a Sarzana

GROSSETO – Fine settimana pieno di impegni per il settore giovanile del Circolo Pattinatori Grosseto. La formazione Under 15 targata Cieloverde allenata da Marco Ciupi e Alessandro Saitta domani sabato alle 15.30 nell’impianto di via Mercurio affronterà il Pumas, team davvero forte e che gioca per conquistare il campionato di categoria. I baby biancorossi, nonostante le sconfitte, stanno però dimostrando una bella crescita soprattutto nel temperamento in attesa di poter contare ancora una volta su tutti gli effettivi a disposizione. Questi i convocati: Vittoria Masetti, Luca Peruzzi Squarcia, Samuel Cardi, Pierfrancesco Montomoli, Tobia Tognarini, Francesco Masetti e Leonardo Balducci.

Il clou per la società biancorossa sarà domenica alle 12 sulla pista del Vecchio Mercato: nel campionato Under 17 i biancorossi del Circolo Pattinatori Grosseto Cieloverde di Marco Ciupi e Alessandro Saitta (foto di Mimmo Casaburi) saranno di scena a Sarzana conto la formazione B che si trova all’ultimo posto della graduatoria. Occasione propizia per mantenere la vetta della classifica in coabitazione con l’Ash Viareggio che osserverà in questa settimana un turno di riposo. I convocati: Raffaello Ciupi, Luca Peruzzi Squarcia, Leonardo Ciupi, Lorenzo Alfieri, Alessio Casaburi, Dario Casini, Gabriele Pippi, Lorenzo Della Giovanpaola, Samuel Cardi. Domenica alle 11 infine i baby biancorossi dell’Under 13 Bora Bora saranno di scena sulla pista amica di via Mercurio per affrontare la corazzata Follonica. Una sfida difficile per i piccoli allenati da Pablo Saavedra che comunque si stanno allenando con impegno e abnegazione dall’inizio di settembre.