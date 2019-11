Chiusura Ufficio servizi demografici per procedure di aggiornamento. Ecco quando

MASSA MARITTIMA – Si informa che il prossimo giovedì 21 novembre l’Ufficio servizi demografici del Comune di Massa Marittima, situato nel Palazzo comunale in piazza Garibaldi, resterà chiuso al pubblico per tutta la giornata. La chiusura è motivata dal fatto che in quella giornata si svolgeranno gli interventi tecnici per il passaggio dell’ufficio all’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), la banca dati nazionale nella quale stanno confluendo progressivamente tutte le anagrafi comunali italiane (fino adesso ha riguardato oltre 4mila comuni) e che sarà attivo dal 22 novembre.

Si tratta del tassello principale di una complessa revisione dei sistemi informativi della Pubblica amministrazione. Un importante progetto di innovazione che, attraverso l’integrazione dei sistemi informativi pubblici e la semplificazione dei processi amministrativi, è finalizzato a favorire il processo di digitalizzazione della Pa e il miglioramento dei servizi a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, riducendone nel contempo i costi. Il passaggio prevede la sottoscrizione di requisiti di sicurezza, funzionalità per la gestione degli adempimenti di natura anagrafica, modalità di integrazione con i diversi sistemi gestionali nonché servizi da fornire alle Pubbliche amministrazioni ed Enti che erogano pubblici servizi. La Anpr non è infatti solo una banca dati ma un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici, di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche. In particolar modo il passaggio alla Anpr consentirà di: evitare duplicazioni di comunicazione con le Pubbliche amministrazioni; garantire maggiore certezza e qualità al dato anagrafico; semplificare le operazioni di cambio di residenza, emigrazioni, immigrazioni, censimenti, e molto altro ancora.

Per informazioni, ufficio Servizi Demografici del Comune di Massa Marittima, tel. 0566906231. Sito web; www.comune.massamarittima.gr.it