Assoluti, alla fase regionale anche i grossetani Eryilmaz e Garcia Pozo della Fight Gym

GROSSETO – Da oggi prende il via a Borgo San Lorenzo la fase regionale che qualificherà i campioni regionali che rappresenteranno la Toscana alla fase finale di Roma di metà dicembre. La Fight Gym Grosseto, che sta ancora festeggiando la conquista del podio più alto nei kg. 46 juniores del giovane Gabriele Crabargiu, parteciperà anche a questo campionato con le sue punte di diamante Halit Eryilmaz nei 56 kg e Rier Gabriel Garcia Pozo nei 69.

Mentre per Halit Eryilmaz, più volte azzurro, la strada è praticamente spianata per assenza di avversari in regione, per il cubano della palestra grossetana la strada si presenta piena di insidie con la presenza di ben dieci avversari. Il torneo non si concluderà infatti in questa settimana, che per procedere prevede l’effettuazione di ben tre combattimenti, ma nella prossima con la finale il giorno 24 novembre. I due talenti della palestra grossetana non hanno tralasciato niente nella preparazione guidata dal loro maestro Raffaele D’Amico e sperano di portare in maremma quei risultati a cui è storicamente abituata in questa disciplina. Il presidente Amedeo Raffi, anche in questa occasione, sarà presente a sostenere i suoi ragazzi che già tante soddisfazioni gli hanno regalato.