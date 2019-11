Racconti inediti: al via il premio letterario “Il salmastro”. Ecco come partecipare

FOLLONICA – “Caro amico ti scrivo … L.D.” è il tema del premio letterario “Il salmastro”, istituito e organizzato dall’associazione culturale Il Circolo del Salmastro di Follonica in collaborazione con il Comune di Follonica. Il premio è arrivato alla nona edizione e come ogni anno offre agli scrittori la chance di inviare un proprio racconto inedito, con premi totali per 800 euro.

Cos’è una lettera? Una confessione, una richiesta di aiuto, una dichiarazione d’amore, il bisogno di raccontare una storia. Ricevere una lettera, leggerla di corsa bevendone le parole tutto di un fiato per poi rileggerla con calma per gustarne il senso fino in fondo. Scrivere una lettera è appoggiare i pensieri su un foglio, aspettare che una penna li traduca per noi, scegliere le parole giuste, immaginare l’animo di chi li leggerà. Scrivere una lettera è il più bel regalo che puoi fare a te stesso e al tuo destinatario, uno strumento di autoanalisi e di riflessione, un atto di generosità nei confronti del destinatario, un gesto che dilata il tempo e lo moltiplica. Si scriveva, si scrive e si scriverà, perchè il bisogno di fissare pensieri, emozioni, gioie e dolori non finirà mai, cambieranno solo le modalità, ma non gli scrittori.

Il premio “Il salmastro” è diretto ad autori italiani e stranieri, ed è riservato a opere in lingua italiana. Non è consentita la partecipazione ai premiati delle precedenti edizioni., ma è aperta a tutti i cittadini dell’Unione europea. Il racconto dovrà pervenire alla segreteria del Premio entro il 10 marzo 2020.

Come partecipare – Inviare una mail, senza necessità di alcun testo, all’indirizzo mail premio@ilsalmastro.org riportando in oggetto: cognome e nome, titolo del racconto e allegando:

– la scansione del coupon chiaramente e correttamente compilato e firmato (scaricabile con il bando dal sito www.ilsalmastro.org);

– il file del testo del racconto, di cui si dovrà riportare esclusivamente il titolo, cioè senza firma alcuna (ogni altra indicazione, di qualsiasi genere che non sia il titolo dell’opera, sarà causa di esclusione immediata dal Premio);

– l’attestazione del versamento della quota di partecipazione – 10 euro per ciascun racconto tramite bonifico bancario su CC intestato ad Associazione culturale Il Circolo del Salmastro IBAN IT 53 V 01005 72240 000000001099 o tramite Paypal all’indirizzo info@ilsalmastro.org.

Si concorre inviando uno o più racconti; la lunghezza del racconto non deve superare le 10.000 (diecimila) battute spazi inclusi, con carattere Time New Roman dimensione 12,

È bandita anche una edizione del Premio letterario “IL salmastro junior”, con lo stesso tema, riservato agli studenti delle classi quinte della scuola primaria e prima classe della scuola media (Junior A), oppure seconde e terze classi della scuola media (Junior B).

Stessa modalità per partecipare al concorso, stessa scadenza ma senza quota di iscrizione: una mail, senza nessun testo, alla segreteria del Premio premio@ilsalmastro.org riportando in oggetto: sezione (junior A o junior B) classe, scuola e nome e cognome di un insegnante di riferimento, titolo del racconto. Si dovrà allegare quanto sotto indicato:

– la scansione del coupon chiaramente e correttamente compilato e firmato (scaricabile con il bando dal sito www.ilsalmastro.org);

– il testo del racconto, di cui si dovrà riportare esclusivamente il titolo, cioè senza firma alcuna (ogni altra indicazione, di qualsiasi genere che non sia il titolo dell’opera, sarà causa di esclusione immediata dal Premio).

La data della serata di premiazione verrà comunicata nei prossimi mesi. Per bando e coupon di iscrizione: www.comune.follonica.gr.it (nello spazio dedicato al Salmastro) oppure www.ilsalmastro.org.