Parcheggi nelle aree riservate, permessi in scadenza: ecco cosa fare

MASSA MARITTIMA – Il comando di polizia locale dell’Unione Comuni Montana Colline Metallifere ricorda ai titolari dei permessi per il parcheggio nelle aree riservate ai residenti delle zone “A” e “B” di Massa Marittima che gli stessi scadranno il 31 dicembre.

Pertanto chi è interessato al rinnovo è invitato a recarsi al comando di polizia locale in piazza Dante Alighieri 4 a Massa Marittima, per compilare la richiesta di rinnovo. E’ necessario, in occasione della presentazione della richiesta di rinnovo, riconsegnare il permesso in scadenza. Il costo del rinnovo, come tutti gli anni, è di 3 euro.

Per i giorni necessari al rinnovo del permesso sarà rilasciata una proroga. Si ricorda che il comando di polizia locale è aperto al pubblico con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 12,30 e il sabato dalle ore 10 alle ore 12. Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero telefonico 0566906220.