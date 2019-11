Marrini: «Mercatino via da Pratoranieri, il sindaco finalmente ci dà ragione»

FOLLONICA – “Il sindaco apre allo spostamento del mercatino di Pratoranieri e, dopo anni, finalmente si rende conto che le nostre osservazioni erano corrette”. Sandro Marrini, capogruppo di Forza Italia nel consiglio comunale di Follonica, commenta le dichiarazioni di Andrea Benini, rilasciate durante l’incontro pubblico in cui l’amministrazione comunale ha presentato ai cittadini il progetto di restyling di viale Italia.

“Nel lontano 2016, i consiglieri di minoranza, nel corso di una commissione consiliare, avevano chiesto alla giunta di proporre una sede alternativa al mercatino, collocato in una zona turistica della città molto frequentata, soprattutto in estate – sottolinea Marrini – La richiesta dell’opposizione era stata bocciata senza mezzi termini, ignorando anche le giustificate proteste dei commercianti del quartiere e dei cittadini. La problematica va avanti da anni, a partire già dall’amministrazione Saragosa, che aveva deciso di allestire il mercatino sul lungomare di Pratoranieri”.

“Nel corso degli anni, però, il mercatino si è allargato – spiega il capogruppo di Forza Italia – adesso, non è possibile acquistare solamente prodotti artigianali o tipici della nostra zona, ma anche merce venduta da commercianti stranieri, che spesso fanno concorrenza ai negozianti di Pratoranieri. Inoltre, una simile iniziativa crea situazioni di degrado e di disagio ai cittadini in una delle zone più belle di Follonica. In estate, il più delle volte la sera le bancarelle non vengono smontate e provocano intralcio al passaggio dei turisti. Come se non bastasse, i venditori trascorrono la notte in zone adiacenti e utilizzano le dune circostanti come bagni a cielo aperto. La situazione, quindi, si fa sempre più insostenibile”.

“Accogliamo, quindi, di buon grado, le dichiarazioni di Benini, che sostiene che porterà la questione del mercatino di Pratoranieri in consiglio comunale prima di dicembre, in modo da apportare le necessarie modifiche al regolamento del commercio e risolvere la problematica prima della prossima estate – conclude Marrini -. Ci auguriamo che questa proposta non sia l’ennesimo spot elettorale del sindaco in previsione di un sempre più probabile ballottaggio. Noi di Forza Italia ribadiamo con convinzione quanto sostenuto tre anni fa: il mercatino deve essere spostato al Parco centrale, dove c’è già un’area mercatale attrezzata”.