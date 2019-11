Letture per bambini: il museo Isidoro Falchi e Casa Ximenes ospitano “Avventure tra le pagine”

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – «Il 16 novembre il Museo civico archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia e il giorno seguente quello di Casa Rossa Ximenes saranno le sedi dell’iniziativa “Avventure tra le pagine – leggiamo al museo”». Lo annuncia Susanna Lorenzini, assessore alla Cultura del Comune di Castiglione della Pescaia.

«Le due strutture – spiega – faranno parte del programma nazionale di eventi diffusi di lettura creativa dei musei e spazi culturali dedicati alle famiglie con bambini 5 – 12 anni, e sarà sicuramente un modo coinvolgente per invogliare i ragazzi, assieme ai genitori, a entrare nel mondo della cultura».

«Questo è il nostro obbiettivo – aggiunge Susanna Lorenzini – e poterlo realizzare con eventi come il “Kid pas culture”, che si terrà all’interno delle nostre strutture museali, servirà proprio a educare i bambini all’importanza della lettura».

I partecipanti di “Avventure tra le pagine – leggiamo il museo” saranno accolti all’ingresso dei due musei e accompagnati negli ambienti interni, dove sarà creata un’atmosfera sicuramente suggestiva.

«Sabato 16 novembre dalle 15 – anticipa l’assessore – al Falchi di Vetulonia sarà letta: “La storia di Giassone e gli Argonauiti, eroi del mare”, una delle narrazioni più belle e famose tra i miti greci. I bambini conosceranno le vicende degli Argonauti, i 50 giovani eroi che con la nave Argo solcarono le acque del Mediterraneo antico in cerca di straordinarie avventure e alla fine della lettura ogni bambino avrà la possibilità di realizzare la sua personale arma da eroe».

«Domenica 17 novembre – conclude Lorenzini – al Museo di Casa Ximenes dalle 10:30 alle 12:30, per i bambini dai 5 a 12 anni si terrà una lettura animata che precederà un laboratorio didattico. I ragazzi, disegnando e giocando, scopriranno la mappa dell’intera superficie terrestre, imparando a posizionare le sagome di molti animali, scoprendone anche le abitudini. Sarà per i giovani partecipanti un’occasione per imparare la conformazione del nostro pianeta».

Ingresso gratuito a entrambi gli eventi, ulteriori informazioni e prenotazioni si possono avere telefonando ai seguenti numeri: 0564 927241 oppure 0564 948058, mail: museovetulonia@libero.it.