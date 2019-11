Le giovanili del Follonica Gavorrano recuperano in grande: goleada degli Allievi, bel gioco per i Pulcini

FOLLONICA – Goleada degli Allievi interprovinciali 2004 del Follonica Gavorrano nel recupero al Nicoletti di via Sanzio contro la Nuova Grosseto. I biancorossoblù hanno praticamente risolto la gara nel giro di sessanta secondi, tra il settimo e l’ottavo del primo tempo grazie ai gol di Guidi e Pagnini. Le cose si sono messe in discesa e i padroni di casa hanno potuto far valere la loro superiorità, andando al riposo sul 3-0 e chiudendo con un tennistico 6-0, grazie anche alle doppiette di Mancinelli e Fioretti.

FOLLONICA GAVORRANO: Boe, Frati (64’ Giuseppone), Cecchetti (70’ Desiderato), Guarino, Temperini, Giansoldati, Antonini (50’ Arena), Pagnini, Guidi (55’ Nelli), Fioretti (74’ Scopponi), Mancinelli (68’ Campinoti). A disposizione: Leandri, Chelli, Dema. All. Grossi.

NUOVA GROSSETO: Mazzi, Sessetti (57’ Guidarini), Badia (61’ Calzolani), Copporecchia, Lippi, Moroni, Brizzi (41’ Onorato), Rizzo (45’ Turchetti), Galloni (61’ Finale), Totti (60’ Pampo), Fedeli. A disposizione: Festelli, Onorato. All. Valente.

MARCATORI: 7’ Guidi, 8’ Pagnini, 22’ e 66′ Mancinelli, 63’ e 73’ Fioretti.

Turno di recupero anche per due formazioni dei Pulcini a Grosseto contro la Nuova Grosseto. I 2009 hanno vinto tutti i tempi (1-2, 0-3, 0-3), grazie ad un bella prestazione, fatta di bel gioco, buone trame. Bravi tutti i bambini schierati. Questaa formazione: Malia, Da Frassini, Ferrante, Gabbiani, Haxini, Minichini, Mulinacci, Visalli, Biondi, Masini, Toninelli.

Hanno fatto vedere anche un bel miglioramento, che lascia presagire buone cose per il futuro anche i 2010, superati (1-0, 1-1, 1-0) dai grossetani al termine di tre tempi equilibrati che hanno fatto divertire i piccoli atleti. Questa la formazione schierata da Angelo Fioravanti: Riccardo Cacciaguerra, Mattia Boncini, Cesare, Cellini, Tommaso Pitteri, Ismaele Zucchelli, Rocco Fiorini, Matteo Franchi, Mirko Palmieri.