La foto del giorno: il castello di Castiglione illuminato di blu per la giornata del diabete

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La foto del giorno immortala il castello di Castiglione della Pescaia che ieri sera è stato illuminato di blu, il colore simbolo della lotta al diabete. L’iniziativa è stata promossa dal Lions Club Salebrum per la giornata mondiale del diabete. “Ci auguriamo che le persone, vedendo il castello avvolto nella luce blu, siano sollecitate a domandarsi perché e a rivolgersi alle farmacie per sottoporsi alla misurazione della glicemia, step fondamentale per scoprire se si è affetti dalla malattia” ha commentato la presidente dell’associazione Valentina Merlo.