Incidente stradale sulla Senese: grave un uomo trasferito a Siena

PAGANICO – Un uomo è stato trasferito in gravi condizioni all’ospedale Le Scotte di Siena dopo un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio sulla Senese. Nello scontro sono rimasti coinvolti un’auto e un furgone.

Il tamponamento è avvenuto poco prima delle 16 nella zona di Paganico. Due le persone ferite. Il più grave un uomo trasferito in codice tre a Siena con un trauma cranico. Sul posto gli operatori medici del 118 e la Polizia stradale per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente.