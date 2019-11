Incendio nella notte: a fuoco un container. Il fumo alto nel cielo

GROSSETO – Incendio nella notte, alle porte di Grosseto, dove un container è preso fuoco all’interno di un recinto con alcuni mezzi parcheggiati. L’incendio si è sviluppato attorno alle 23 di ieri sera in via Aurelia nord: «Abbiamo sentito tre esplosioni» raccontano alcuni cittadini che hanno avvistato il fumo che si alzava in cielo.

Poco distante c’è anche un recinto con alcuni cani «Ho provato ad avvicinarmi – racconta un cittadino – ma era troppo pericoloso». I Vigili del fuoco sono intervenuti con tre mezzi, e con loro anche i Carabinieri. La zona è stata messa in sicurezza e l’incendio spento. L’intervento si è concluso poco prima dell’una della mattina (foto M. Martellini).