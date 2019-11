GROSSETO – Incendio in città, nella zona di via Uranio. Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco, la Polizia municipale, e un’ambulanza della Croce rossa. In un primo momento sembrava che dentro l’appartamento ci fossero anche delle persone per cui è stato richiesto l’intervento del 118. All’interno dell’appartamento non c’era però nessuno. A bruciare le suppellettili in terrazza e la tenda per il sole.

di 29 Galleria fotografica appartamento a fuoco