Eletti i nuovi rappresentanti degli studenti maremmani al Parlamento regionale. Ecco chi sono

GROSSETO – Si sono tenute nella Sala Pegaso del Palazzo della Provincia di Grosseto le elezioni di secondo livello dei rappresentanti degli studenti al Parlamento regionale della Toscana. I grandi elettori, due per ogni istituto superiore della provincia, hanno eletto i quattro rappresentanti del territorio che andranno a far parte del Parlamento della Regione Toscana.

“Si tratta di uno strumento per coinvolgere i giovani e orientarli verso la formazione di una coscienza e cittadinanza attiva – hanno spiegato il presidente Antonfranesco Vivarelli Colonna e la consigliera delegata Olga Ciaramella -. Un percorso formativo che permette loro di dialogare direttamente con le Istituzioni e non vederle come enti distanti, lontani , sconosciuti ed inaccessibili. La scuola è il primo e più importante bacino di socializzazione: investire sulla rappresentanza degli studenti significa aprire un ulteriore spazio di crescita e di maturazione”.

Nel dettaglio, gli eletti sono Elia Marchini, classe V dell’Istituto Pietro Aldi indirizzo classico, Sophia Muts, classe IV del Liceo Enrico Fermi, Paolo Sartori, classe III del Polo Manetti Bianciardi, Emanuele Viti, classe III del Liceo Rosmini indirizzo economico sociale.