Dalle Colline Metallifere all’Amiata: via al ricongiungimento degli archivi storici siderurgici e minerari

FOLLONICA – “Con questo progetto triennale sarà possibile assistere al ricongiungimento storico di molteplici attività umane e lavorative che rappresentano l’elemento di connotazione di un intero territorio” afferma Barbara Catalani assessore del comune di Follonica, capofila del progetto. “La storia di un territorio si costruisce molto spesso intorno alle dinamiche che ne hanno segnato le vicende lavorative, come segnale di crescita culturale, umana e sociale. Ricollegare la storia mineraria con quella siderurgica vuol dire creare una rete tra comuni ed enti che dalla montagna arriva al mare e che si conclude proprio con l’Isola d’Elba. Un progetto, a mio avviso – continua l’assessore – che potrebbe fornirci materiale e idee per costituire il più grande parco tematico del mondo.”

Il progetto, oltre a individuare linee di azione specifiche per quel che riguarda i diversi patrimoni archivistici, vuole imprimere un primo segno nella ricongiunzione di un territorio. Gli archivi oggi diventano parte fondamentale per la creazione di progetti integrati di valorizzazione della storia umana e di un territorio. Conoscendone le consistenze e soprattutto permettendo che queste siano in rete si può creare una infinità di percorsi conoscitivi e di valorizzazione che diano la visione complessa di un territorio. Così il museo Magma si impegna a coordinare le diverse azioni, ma soprattutto cercherà attraverso azioni annuali di valorizzazione di riportare in maniera concreta e progettuale i risultati di queste ricerche.

Il progetto quindi si articolerà nell’individuazione di soggetti adeguati alla ricognizione e riordino degli archivi suddetti, creando una vera e prima rete di relazioni tra i comuni detentori di detto patrimonio archivistico. Sarà necessario partire con la presa di coscienza dello stato di conservazione delle diverse realtà e delle pregresse indagini di consistenza, quindi proseguire nella conclusione di detta inventariazione.

Siamo altresì convinti che la permanenza di questi nei luoghi di appartenenza sia assolutamente indispensabile per la salvaguardia delle diverse identità, tuttavia crediamo che si renda necessario avviare un grande progetto di digitalizzazione dei materiali che possa realmente mettere in rete la storia umana, lavorativa e sociale di un territorio e di cui il museo Magma diventerà centro strategico e nevralgico.

Alla prima riunione operativa, svoltasi in biblioteca erano presenti la Regione Toscana, la soprintendenza archivistica, i parchi minerari delle Colline Metallifere, dell’Isola d’Elba e del Monte Amiata, i rappresentanti di tre reti bibliotecarie Siena, Grosseto, Livorno, i rappresentanti dei comuni di Massa Marittima con la presenza dell’assessore Marconi, e di Piombino, e le archiviste dei diversi enti.