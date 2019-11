Comune e Inner Wheel insieme per la Settimana europea per la riduzione dei rifiuti. Le iniziative

FOLLONICA – Si terrà dal 16 al 24 novembre l’undicesima edizione della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti (Serr), che quest’anno avrà come tema centrale “Educare alla riduzione dei rifiuti”.

Il Comune di Follonica partecipa attivamente anche per il 2019 ospitando e organizzando iniziative mirate ad aumentare l’attenzione sui temi legati alla corretta differenziazione dei rifiuti e, soprattutto, alla riduzione della produzione di rifiuti.

Le prime iniziative della Serr 2019 follonichese sono quelle pensate ed organizzate dal Club Inner Wheel di Follonica, patrocinate dall’amministrazione e che si svolgeranno nelle librerie “Altri mondi” e “Libreria Chiti”:

– sabato 16 e domenica 17 novembre, alla Libreria Chiti di via Roma sarà donato un libro ad ogni bambino o bambina che porterà una bottiglia di plastica e una lattina da conferire nel giusto contenitore per la raccolta differenziata;

– sabato 16 novembre, alla Libreria Altri mondi di via Albereta si svolgerà alle 17.00 una conferenza sulle tematiche ambientali cui seguirà la ludo lettura di una fiaba ecologica. Anche presso Altri mondi sarà possibile ricevere un libro omaggio in cambio di una bottiglia di plastica e di una lattina.

“La Serr – dichiara l’assessore all’Ambiente Mirjam Giorgieri – è un importante momento per cercare di puntare l’attenzione dei cittadini sui temi legati alla produzione e alla riduzione dei rifiuti. Le iniziative proposte dall’Inner Wheel di Follonica sposano a pieno la filosofia della Serr che la nostra Amministrazione ha fatto sua da anni: lavorare sulla cultura e sulla formazione delle nuove generazioni affinché i bambini e le bambine di oggi, cioè gli adulti di domani, sentano con naturalezza che è necessario ridurre e differenziare i rifiuti. Abbinare le attenzioni verso l’ambiente alla promozione della cultura della lettura è un valore aggiunto per il quale ringrazio tutto il circolo Inner Wheel di Follonica”.

“Il Club Inner Wheel di Follonica – dichiara la presidente Paola Petri Zalaffi – ha voluto programmare due attività all’interno della Serr 2019, e nell’ambito del progetto distrettuale ‘plastica Zero’, per contribuire alla sensibilizzazione sui problemi ambientali. Entrambe sono rivolte ai bambini della scuola primaria e hanno un duplice obiettivo: da un lato quello di accrescere la consapevolezza per il rispetto dell’ecosistema, dall’altro quello di appassionare sempre più i piccoli alla lettura”.