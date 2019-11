FOLLONICA – Incontro pubblico ieri pomeriggio al bar Ramazzotti in viale Italia per condividere e discutere con i cittadini il progetto di manutenzione straordinaria del lungomare che interesserà il viale Italia nel tratto fra via Isola del Giglio e l’intersezione con l’attraversamento pedonale di via Isola di Ischia e via Isola di Ponza.

Presenti all’incontro il sindaco Andrea Benini insieme agli assessori Andrea Pecorini, Mirjam Giorgieri, Alessandro Ricciuti e Francesco Ciompi, che hanno spiegato nel dettaglio i lavori in programma su viale Italia rispondendo alle domande dei residenti.

L’incontro è servito all’amministrazione soprattutto per confrontarsi con i commercianti e comprendere le preoccupazioni da parte loro, dato che i lavori richiederanno un significante impegno anche da un punto di vista economico. Basta pensare ai gazebo degli esercizi che dovranno essere smontati e rimontati a carico dei proprietari. L’argomento chiave a questo punto è proprio l’inizio dei lavori che sembrano, tra il parere della soprintendenza, la gara pubblica e l’assegnazione effettiva alla ditta esecutrice, che richiederanno ancora alcuni mesi, iniziare dopo la prossima stagione estiva.

Con un investimento di 350mila euro, sono 900 i metri di tratto stradale coinvolti dal progetto e che prevede la sostituzione dell’attuale asfalto con un nuovo manto di color sabbia-beige, per dare alla passeggiata del lungomare di Follonica un nuovo look, migliorare l’estetica e ottimizzare la pavimentazione nella consapevolezza che il lungomare per la città è un biglietto da visita indispensabile.