AMIATA – Edizione speciale di Maremma com’era con un video dell’istituto Luce risalente al 1938. Nel video si parla della stazione sciistica del Monte Amiata, meta turistica invernale privilegiata, sia per sciatori esperti che alle prime armi come anche per amanti dello slittino. Nel filmato si vede tantissima gente ed anche una gara con tanto di salti.

