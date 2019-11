Il duo grossetano Equinox in tour mondiale: «Un giro attorno al globo con la Maremma nel cuore»

GROSSETO – Sono oltre vent’anni che il fortunato duo formato dai musicisti maremmani Giovanni Lanzini al clarinetto e Fabio Montomoli alla chitarra fa parlare di sé nel campo musicale nazionale ed internazionale oltre che per la bravura dei componenti anche per i propri raffinati programmi proposti, che spaziano dalla musica classica a quella contemporanea fino al repertorio sudamericano (attestati anche dall’incisione di diversi compact-disc di successo). Vari compositori contemporanei hanno dedicato inoltre a questo gruppo musicale assai inconsueto diverse “prime assolute” divenute poi progetti discografici.

Il Duo Equinox (questo è il nome internazionale che il duo ha oramai assunto) è stato spesso protagonista di lunghe tournée in giro per il mondo nelle quali ha anche rappresentato la nostra cultura nazionale e la musica italiana ospite di ambasciate, consolati e istituti italiani di cultura.

Attività che, nel 2019, gli è valsa il premio di “ambasciatori della musica” da parte della Società Dante Alighieri di Oporto in Portogallo. Ed è sulla scia di questi successi che l’affiatatissimo duo di Lanzini e Montomoli si sta di nuovo preparando per una lunga ed emozionante tournée, questa volta veramente intorno al mondo, che durerà un anno intero ed avrà inizio con il concerto a Como per “Autunno in Musica” domenica prossima, in partenza per il Cile (dove saranno ospiti dell’importante Festival Internazionale “Noches de Guitarra” di Santiago) e poi di nuovo (con un rientro in Italia per i concerti del periodo natalizio) in Portogallo, Spagna, Polonia, San Salvador, Norvegia, Finlandia, Australia ed altre date che sono in arrivo.

Un grande giro attorno al globo che si concluderà a novembre prossimo. E di questo giro sarà protagonista anche la nostra terra di Maremma: i due musicisti infatti includeranno spesso nei propri programmi alcuni brani del musicista e compositore maremmano Francesco Iannitti Piromallo (dedicati al duo), oltre all’operina “Le avventure di Pinocchio” per voce recitante, musiche e disegni dal vivo che è nata ed ha debuttato proprio a Grosseto nell’estate scorsa e che vede protagonista, oltre al duo, la bravissima disegnatrice grossetana Dominga Tammone (che raggiungerà i propri compagni di viaggio in una piccola “tournée nella tournée” in centro America). Anche in questo caso le musiche sono firmate da Francesco Iannitti Piromallo e dal chitarrista livornese Marco Gammanossi. Un grande impegno e una grande soddisfazione per i due musicisti, molto conosciuti in città non solo come raffinati esecutori ma anche come direttori artistici di affermati festival internazionali quali il “Music & Wine Festival”, il “Festival chitarristico Giannetti” di Grosseto e il “Festival chitarristico Mantovani” di Follonica.