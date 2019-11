Grande Fratello al velodromo: arrivano le telecamere panoramiche di ultima generazione

GROSSETO – Il Parco di via Giotto è videosorvegliato con tecnologie di ultima generazione. Per far questo è stata realizzata completamente l’infrastruttura anche di trasmissione dei dati.

L’Amministrazione comunale di Grosseto ha installato due telecamere panoramiche multi ottica e una speed dome al velodromo, come previsto dal progetto annunciato a suo tempo dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dell’assessore alla sicurezza Fausto Turbanti. Le telecamere sono già funzionanti e serviranno a controllare la zona, molto frequentata dai cittadini e dai visitatori, così come la nuova area fitness realizzata in memoria del giovane Tommaso Sicignano, servizio già molto apprezzato dagli amanti dello sport.

Il progetto di videosorveglianza è stato cofinanziato con i fondi ministeriali in applicazione del Decreto Sicurezza e presto – proprio in questi giorni – ci saranno novità nella zona del centro commerciale Maremà, via Senese, sulla Serenissima, Molinaccio e Braccagni. A occuparsi dell’operazione è Netspring, società in house del Comune di Grosseto, che sta accompagnando l’Amministrazione comunale in questo processo di innovazione tecnologica per rendere la città e le frazioni più sicure.

“Anche il parco di via Giotto ha adesso tre telecamere di ultima generazione – spiegano Vivarelli Colonna e Turbanti -: tra l’altro la novità arriva in concomitanza con l’inaugurazione della nuova area fitness e servirà anche a tutelare i macchinari per l’attività fisica installati installati grazie alla famiglia di Tommaso e ai Lavori pubblici, in memoria del ragazzo”.