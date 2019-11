Gli Under 18 della Gea si sbloccano, primo successo contro Costone Siena

GROSSETO – Dopo tante belle prestazioni, arriva anche la prima vittoria in campionato per la formazione Under 18 gold della Sposta-Menti Grosseto. I ragazzi di Pablo Crudeli hanno ingaggiato un bel duello con il Costone Siena e alla fine sono riusciti a spuntarla per merito di un bottino di 48 punti nei secondi venti minuti.



Nel primo tempo il quintetto grossetano è stato costretto invece ad inseguire i senesi, trascinati da Carpitella, Aiello e Picchi. La gara ha cambiato volto nel terzo quarto: lo Sposta-Menti, con un parziale di 23-17, maturato grazie alle ottime prove individuali di Lorenzo Scurti (due triple in questo periodo) e Nikola Gruevski, che sono risultati alla fine i migliori realizzatori. Nell’ultimo periodo il Costone si è rifatto sotto grazie anche alle bombe di D’Aubert e Mariotti (2), ma mostrando una buona condizione atletica i biancorossi hanno mantenuto il vantaggio e hanno messo in cassaforte il successo con sei tiri liberi finali segnati da Scurti, che ha così chiuso a quota 25. In classifica la Sposta-Menti aggancia i senesi, in attesa di confrontarsi lunedì alle 20,45 con l’imbattuta Tecnoil SB Arezzo.



Under 18 gold, Sposta-Menti Grosseto-Banca Cras Costone Siena 72-67

SPOSTA-MENTI: Battaglini 7, Luchi 8, Mazzei 3, Nencioni 2, Muntean 4, Scarpino 2, Gambelli, Briganti, Scurti 25, Grilli, Gruevski 20, Baccheschi. All. Pablo Crudeli.

COSTONE SIENA: Pellegrini, Caniglia 2, D’Aubert 15, Pacini, Paolini 2, Aiello 14, Picchi 13, Carpitella 15, Mariottini 6, Cesaretti 1. All. Ricci.

ARBITRI: Masucci e Faisal.

PARZIALI: 11-13, 24-28; 47-45