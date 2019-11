Gli studenti del Fossombroni a Coverciano e Formia: «Grazie al Coni e alle altre federazioni nazionali»

GROSSETO – Esperienze interessanti e di spessore per i ragazzi delle classi terze del Fossombroni a indirizzo sportivo. Gli studenti, infatti, faranno tappa a Coverciano e a Formia, storiche basi logistiche delle più importanti federazioni nazionali. Le visite si svolgeranno nell’ultima settimana di novembre.

A Coverciano, sede della nazionale di calcio, gli studenti saranno impegnati in una seduta di allenamento sotto la guida degli allenatori del settore tecnico, per poi partecipare a un incontro con i dirigenti della Figc e di società professionistiche fiorentine. Nella giornata successiva è prevista anche una visita a Sorgane, un quartiere di Bagno a Ripoli in provincia di Firenze, dove verrà svolta una seduta di atletica.

Per quanto riguarda Formia, invece, gli studenti del Fossombroni saranno ospiti del centro Coni che fu sede degli allenamenti di Pietro Mennea. Presso la sede Coni verranno effettuate lezioni di atletica leggera e scherma.

Tutte le attività permetteranno agli studenti di conseguire 9 ore del modulo Pcto (percorsi per le competenze trasversali per l’orientano), ovvero l’ex alternanza scuola-lavoro.

“Il Fossombroni ringrazia il Coni e le federazioni nazionali di atletica leggera, calcio e scherma per la disponibilità e la collaborazione nel realizzare iniziative sportive molto interessanti per gli studenti grossetani” commentano dall’istituto.