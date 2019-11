Contributi alle imprese, prorogato il bando: ecco cosa c’è da sapere

GAVORRANO – L’amministrazione comunale di Gavorrano ha deciso di prorogare i termini per la partecipazione al bando per la concessione dei contributi alle attività produttive di nuova insediamento nel territorio comunale, per agevolarne la partecipazione degli interessati.

“Si tratta di una misura tesa al sostegno delle nuove attività produttive – spiega il sindaco Andrea Biondi – riconoscendo il ruolo fondamentale che tali iniziative rappresentano nel tessuto socio economico del nostro territorio, pertanto con tale proroga vogliamo stimolarne la partecipazione”.

Per info http://www.comune.gavorrano.gr.it/news.asp?id=2371.