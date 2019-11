Borelli: «Terrò sotto controllo l’attività del sindaco. Dichiarato dall’Unione il debito del Comune»

MASSA MARITTIMA – “Ogni volta che le minoranze avanzano commenti ed analisi su fatti acclarati e problemi che turbano la cittadina, il sindaco contrattacca in maniera scomposta senza mai rispondere a tono con un atteggiamento tipico di chi è in difficoltà e non ha argomenti per giustificare quanto accade” afferma Fiorenzo Borelli, consigliere comunale di opposizione, in una nota.

“Circa quattro mesi fa – continua – i Repubblicani hanno chiesto un consiglio dedicato alla Società multiservizi e non c’è stata risposta. Due mesi fa Massa Comune ha chiesto un consiglio comunale aperto sullo stato e prospettive dell’Ospedale e non c’è stata risposta. Le risposte classiche, in linea con quanto detto anche in campagna elettorale, sono ‘faremo, stiamo per fare, abbiamo in progetto etc etc’ ma non muove paglia. Mi verrebbe di dire che ha un comportamento simile a quel pulcino atterrato su materiale male odorante che più si muoveva e più sprofondava. La popolazione ha bisogno di azioni e programmi veri, seri”.

“Sappia il primo cittadino che non farò polemiche sterili, ma terrò sotto controllo le non attività promesse mese per mese. Tra le righe e per informazione – conclude Borelli -, il debito del Comune verso l’Unione dei Comuni delle Colline Metallifere che mi aveva contestato con una frase ironica (‘Borelli non sa fare i conti’) è stato dichiarato pubblicamente all’ultimo consiglio dell’Unione senza che Marcello Giuntini potesse difendersi. Vale sempre il detto ‘Le bugie hanno le gambe corte'”.