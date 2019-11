A Follonica fa tappa la Wilson Cup: è spettacolo con il Padel allo Sporting Club

FOLLONICA – Mancano meno di tre giorni all’attesa terza tappa del “Wilson Cup” di padel, organizzato dal Follonica Sporting Club.

Uno sport sempre più in crescita anche in Maremma che sta spopolando tra grandi e piccini e sta raggiungendo ottimi risultati sportivi anche a livello nazionale e sempre più atleti sono protagonisti nelle competizioni di prestigio anche fuori dai confini italiani. Quindi questo fine settimana sarà un’ottima occasione per conoscere da vicino questo sport.

Il tabellone principale del torneo sarà giocato da venerdì 15 a domenica 17 novembre agli impianti del Follonica Sporting Club in via dell’Edilizia, su tre campi, di cui due coperti. Tra i partecipanti del torneo internazionale, che ogni volta attira giocatori di grande spessore, questa volta anche l’azzurro Daniele Cattaneo.

Per le donne appassionate di questo sport, l’invito di partecipare al Wilson Cup è rivolto anche alle giocatrici non professioniste e ci si può iscrivere fino a venerdì 15 novembre entro le ore 12 direttamente sul portale Getol http://www.crtoscana.org/splashtorneo.aspx?ID=3183 oppure mandando una mail a follonicasportingclub@gmail.com