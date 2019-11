Stanziati 105mila euro per la riqualificazione delle strade cittadine: ecco le vie coinvolte

GROSSETO – Nell’ambito del piano di riqualificazione delle strade della città, la giunta ha approvato tre interventi per il rifacimento del manto stradale di alcune zone di Grosseto ad alta transitabilità. Tre sono le aree di intervento interessate:

il tratto di via Manetti – una delle vie centrali che compongono l’anello perimetrale esterno alle Mura – compreso tra via Oriana Fallaci e l’intersezione con via Lanza, per un importo di 28mila euro;

il tratto di via Preselle compreso tra via Fiesole e via Pancole – una delle arterie cittadine più trafficate – per un totale di 26mila euro;

via Tarquinia – il cui manto stradale presenta una superficie sconnessa con buche ed avvallamenti – con lavori che prevedono lo stanziamento di 51mila euro.

I lavori prevederanno, per tutti i tre tratti, la riparazione del manto stradale e la sistemazione dei relativi chiusini, caditoie e griglie per garantire sicurezza e funzionalità alla rete viaria urbana.

“Proseguono senza sosta le operazioni per la riqualificazione delle strade, in un’ottica di ottimizzazione del contesto urbano, con interventi nelle zone più nevralgiche della città – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici, Riccardo Megale –. Per questi interventi l’amministrazione ha previsto lo stanziamento di ben 105mila euro, investiti per garantire la pubblica sicurezza e la vivibilità della nostra città”.