Roller’s Angels sul podio della Toscana: le atlete maremmane vice campionesse regionali

GAVORRANO – Un ottimo secondo posto e il titolo di vice campionesse toscane è l’ottimo risultato sportivo che si è aggiudicato il gruppo spettacolo “Roller’s Angels” dell’Asd Pattinaggio Artistico Gavorrano alla competizione regionale Uisp, nella categoria Gruppi Folk, disputata la scorsa domenica a San Rocco a Pili, Siena.

Le giovani atlete Alena Pistillo, Letizia Impedovo, Anna Marrini, Gaia Filippi, Sofya Valori, Gaia Fanelli, Alessia Passero, Sofia Calvelli e Micol Gragnanisi si sono esibite portando in gara il nuovo pezzo ispirato a Mary Poppins.

Il gruppo spettacolo “Roller’s Angels” si è affacciato alle gare per la prima volta nel 2017 e ha ottenuto fin dall’inizio degli ottimi risultati. Anche la medaglia d’argento ottenuta domenica, è merito del costante impegno e la determinazione di queste giovani atlete nonché della passione, bravura e pazienza dello staff tecnico composto da Giulia Pavin e Lola Roveri. Da quest’anno la società gavorranese è riuscita inoltre ad ottenere una collaborazione di prestigio in pista per le proprie atlete; il campione mondiale Marco Santucci.

Già da oggi le Roller’s Angels sono di nuovo immerse negli allenamenti per affrontare la nuova e più grande sfida, quella dei campionati italiani Gruppi Folk Uisp che si terranno a Vigevano il 6, 7 e 8 dicembre.