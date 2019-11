Paolo Prisciandaro è il nuovo vicepresidente di Acquedotto del Fiora

GROSSETO – Paolo Prisciandaro nominato vicepresidente di Acquedotto del Fiora. La nomina è avvenuta oggi nel corso della seduta del Consiglio di amministrazione.

Commercialista e revisore contabile, Paolo Prisciandaro – nominato consigliere di AdF per la parte pubblica lo scorso 18 luglio – svolge attività di professionista, sindaco revisore, revisione contabile e membro di organismo di vigilanza in società di capitali, oltre a occuparsi di attività di amministratore in società di capitali nel settore dello sport.

“Ringrazio i consiglieri di amministrazione per la fiducia – commenta il neo vicepresidente di AdF -. Si tratta di un incarico impegnativo e stimolante, visti anche gli importanti obiettivi che attendono la nostra azienda, a partire dalla consistente mole di investimenti che andremo a realizzare da qui al 2031. Un incarico che mi permetterà di rappresentare al meglio le istanze del territorio rispondendo alle necessità dei Comuni soci e dei cittadini che essi rappresentano, lavorando in sintonia con il presidente, l’amministratore delegato e tutto il consiglio di amministrazione per garantire benessere e sviluppo alla nostra comunità”.

Nella foto i consiglieri Francesca Mugnaini, il presidente Roberto Renai, i consiglieri Gesuè Domenico Ariganello, Gianpiero Secco e Paolo Prisciandaro.