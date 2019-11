Oltre Idea sposi da tutto esaurito, Grossetofiere chiude in bellezza

GROSSETO – Grossetofiere chiude in bellezza il 2019 con Oltre Idea sposi da tutto esaurito, il padiglione espositivo allestito a “Cerimonia ” non è mai stato così pieno di visitatori. Due pomeriggi da ricordare per Grossetofiere, con modelle che sfilavano in abito da sposa, sui corridoi vestiti a festa del padiglione espositivo.

I tanti eventi organizzati hanno spinto al Centro Fiere un vasto e variegato pubblico, nella giornata domenicale, le tre sfilate hanno fatto sognare le giovani coppie intervenute numerose alla fiera. Tutti gli eventi collaterali che si sono alternati, sono stati seguitissimi dai visitatori che in maniera del tutto gratuita hanno potuto trascorrere due pomeriggi fuori dall’ordinario.

” Vedere il Centro Fiere così pieno di persone ci rende molto orgogliosi – commenta il presidente di Grossetofiere Andrea Masini – e ci ripaga in pieno degli sforzi organizzativi, al termine di un anno ricco di soddisfazioni. Grossetofiere, società fondata dagli Enti che rappresentano il territorio, da sempre si è posta l’obiettivo di presentare manifestazioni di alta qualità per sostenere le attività imprenditoriali locali e anche nel 2019 con un programma ricco di eventi ha portato al termine nel migliore dei modi la propria mission.

Prestigiose aziende non solo locali, hanno partecipato a questa bella edizione della Fiera che per la qualità dei prodotti esposti e per la cura degli allestimenti è sicuramente unica nel suo genere per tutta la Toscana. Nel salotto di Grossetofiere l’Associazione Italiana Sommeliers delegazione di Grosseto e Federcuochi Grosseto, hanno fatto trascorrere momenti piacevoli ai visitatori, con degustazione di spumanti maremmani e cooking show altamente professionali che confermano come il territorio grossetano sia cresciuto anche in questi settori.

“Con tutto lo staff – sottolinea il direttore Carlo Pacini – abbiamo lavorato sui dettagli, non lasciando nulla al caso, creando angoli all’interno del padiglione dove il pubblico poteva trascorrere ore in completo relax. Oltre Idea Sposi è un prodotto che funziona e la soddisfazione degli espositori ci spinge a migliorarci fin dove possibile. Nel 2019 all’interno delle manifestazioni organizzate, in anteprima assoluta presenteremo momenti di intrattenimento perchè volgiamo che la città si avvicini ancora di più al Centro Fiere.

Grossetofiere saluta quindi il 2019 nel migliore dei modi, brindando insieme agli espositori in un connubio che apre orizzonti sempre più luminosi sul futuro della Spa grossetana.