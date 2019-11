Nuova presidente per l’Oasi, l’associazione dei gruppi di auto-mutuo-aiuto

GROSSETO – L’Oasi onlus, l’associazione ombrello dei gruppi di auto-mutuo-aiuto per la salute mentale di Grosseto e provincia, ha eletto il nuovo presidente: si tratta di Roberta Cosimi. I gruppi sono 16 in tutte le zone della provincia.

Durante l’assemblea sono stati approvati gli obbiettivi del programma, rinnovando quanto l’associazione persegue dal 2011. Tali obbiettivi verranno approfonditi nell’associazione e presentati insieme ai gruppi ed alle attività nell’assemblea pubblica che si terrà il 7 dicembre prossimo.

Maggior ascolto da parte dei servizi di salute mentale e consenso informato. Interventi psicosociali oltre la terapia farmacologica (abitare e lavorare supportato, psicoterapia, sostegno all’ auto-mutuo-aiuto). Progetto di cura individualizzato. Budget di salute. Gruppo di lavoro interdisciplinare che svolge tutti gli interventi a favore dei cittadini utenti. Dotazione dei servizi di salute mentale sufficiente per quantità e qualità. Verifica puntuale della spesa procapite dei cittadini per la salute mentale. Revisione della rete degli SPDC (piccoli reparti per il ricovero) affiancati almeno dei day-service in periferia perché l’attuale numero dei letti (7 sulle 24 ore e 4 a tempo parziale), centralizzati su Grosseto, è insufficiente per servire l’intera popolazione provinciale. Procedure standard accessibili al tutti i cittadini utenti a tutela dei propri diritti. Convenzioni per tutte le collaborazioni tra gruppi di auto-mutuo-aiuto e servizi. Ripresa del progetto “CIVES” (CIttadini e volontari esperti) da utilizzare per l’affiancamento dei nuovi utenti nei percorsi di cura come accade in altre realtà italiane.