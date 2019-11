Nuova capolista tra gli amatori: il Montemerano vola in vetta. Senzuno a punteggio pieno

GROSSETO – Sorpasso in vetta. Il Montemerano è la nuova capolista nel girone Sud del campionato Elite Uisp. Merito del successo, 2-0, sull’Alberese, che permette di superare al comando il Paganico. L’ormai ex leader, infatti, vede interrotta dalla Polverosa la sua marcia fin qui perfetta: arriva una sconfitta esterna che in qualche modo ridimensiona la marcia della squadra. L’altro risultato importante della giornata è quello del Granducato del Sasso, che ottiene un successo prezioso liquidando il Seggiano, fermo a quota 7 e raggiunto dalla New Team Marsiliana, secco 4-0 al Magliano. Primo successo stagione del Sant’Angelo, sul campo dell’Etrusca Vetulonia; vince anche il Campagnatico, tris all’Argentario.

Nel girone Nord fa quattro su quattro il Senzuno, 2-0 alla Disperata Scarlino. Al secondo posto c’è l’accoppiata formata da Montemazzano, Massa e Gavorrano: davvero degna di nota, in particolare, l’affermazione esterna del team livornese che va a ottenere un successo per 4-2 nel “derby straniero” di Chiusdino. Bene anche il Gavorrano, 4-2 al Ribolla. Curiosamente in questo quarto turno del torneo amatoriale non ci sono pareggi: il Massa va a sbancare il terreno dell’Atletico Grosseto, di misura la vittoria del Venturina sul Boccheggiano.

Elite nord

Quarta giornata

Atletico-Massa 0-1

Gavorrano-Ribolla 4-2

Venturina-Boccheggiano 2-1

Senzuno-Disperata 2-0

Chiusdino-Montemazzano 3-4

Riposa: Torniella

Classifica

Senzuno 12

Montemazzano 9

Massa 9

Gavorrano 9

Torniella 5

Ribolla 4

Chiusdino 3

Disperata 3

Venturina 3

Boccheggiano 1

Atletico Grosseto 0

Elite sud

Quarta giornata

Campagnatico-Argentario 3-1

New Team-Magliano 4-0

Polverosa-Paganico 1-0

Etrusca Vetulonia–Sant’Angelo 0-1

Montemerano-Alberese 2-0

Granducato-Seggiano 2-1

Classifica

Montemerano 10

Paganico 9

Seggiano 7

New Team Marsiliana 7

Etrusca Vetulonia 6

Argentario 6

Granducato 6

Polverosa 6

Alberese 4

Campagnatico 3

Sant’Angelo 2

Magliano 0