Le foto più belle del borgo: al via le votazioni per scegliere lo scatto migliore

SANTA FIORA – Sono aperte le votazioni on line, sulla pagina Facebook del Comune di Santa Fiora, per decretare il vincitore del concorso fotografico “Santa Fiora, uno dei borghi più belli d’Italia – opuscolo eventi 2020”.

La foto vincitrice sarà quella che entro la mezzanotte del 22 novembre 2019 avrà totalizzato il maggior numero di “Like” e verrà utilizzata come copertina dell’opuscolo eventi 2020 del Comune di Santa Fiora. Anche le altre foto potranno essere inserite, a discrezione dell’amministrazione comunale, nelle pagine interne dell’opuscolo, se coerenti con il mese da illustrare.

Il contest fotografico di Santa Fiora, giunto alla terza edizione e aperto a fotografi professionisti e amatoriali, nasce con l’obiettivo di valorizzare la bellezza dei paesaggi, la cultura, la storia e le tradizioni popolari del territorio, cogliendo le mille sfumature e raccontandone l’essenza, percepita attraverso la macchina fotografica e la diversa sensibilità del fotografo.

Quest’anno sono 8 i partecipanti al concorso, con una proposta complessiva di 29 immagini. Le foto sono state pubblicate rispettando l’ordine alfabetico, ma assolutamente in forma anonima, per non condizionare il voto. I risultati della votazione on line saranno diffusi sulla pagina Facebook del Comune, sul sito internet e attraverso il comunicato stampa.