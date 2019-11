L’almanacco del Giunco: il 12 novembre l’alluvione in Maremma e non solo

GROSSETO – Martedì 12 novembre, San Giosafat Kuncewicz vescovo martire, Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, il sole sorge alle 7.07 e tramonta alle 16.50. Accadeva oggi:

764 – Le truppe tibetane occupano Chang’an, la capitale della dinastia cinese Tang, per quindici giorni

1028 – Alla morte dell’imperatore Costantino VIII, ottiene il trono la figlia Zoe, che condivide il governo con il marito Romano III Argiro

1283 – Gherardo III da Camino diventa signore di Treviso

1439 – Plymouth (Inghilterra), diventa la prima città incorporata dal parlamento inglese

1918 – L’Austria diventa una repubblica

1927

– Apertura al traffico dell’Holland Tunnel, che collega New York al New Jersey passando sotto il fiume Hudson

– Leon Trotsky viene espulso dal Partito comunista dell’Unione sovietica, lasciando a Stalin il controllo

1941 – Seconda guerra mondiale: la temperatura attorno a Mosca scende a -12 °C e l’Unione sovietica lancia per la prima volta un attacco con truppe sciatrici, contro le forze tedesche “congelate” poco fuori dalla città

1942 – Seconda guerra mondiale: La Battaglia navale di Guadalcanal tra le forze giapponesi e statunitensi, comincia nei pressi di Guadalcanal, durerà per tre giorni

1944 – Seconda guerra mondiale: La Royal Air Force lancia uno dei più riusciti bombardamenti di precisione della guerra, ed affonda la nave da guerra tedesca Tirpitz, al largo della costa norvegese

1948 – A Tokyo, un tribunale per crimini di guerra condanna a morte sette ufficiali militari e del governo giapponese, tra cui il generale Hideki Tōjō, per il loro ruolo nella seconda guerra mondiale

1964 – Si chiudono a Tokyo i II Giochi Paralimpici estivi

1969 – Guerra del Vietnam – Massacro di My Lai: Seymour Hersh, un giornalista indipendente, svela la storia di My Lai

1970 – La Oregon Highway Division tenta di distruggere la carcassa di una balena arenata usando dell’esplosivo, portando al tristemente noto episodio della balena esplosa

1971 – Guerra del Vietnam: come parte della Vietnamizzazione, il presidente statunitense Richard Nixon indica nell’1 febbraio 1972 il termine per la rimozione di altri 45mila soldati statunitensi dal Vietnam

1979 – Crisi degli ostaggi in Iran: in risposta alla situazione degli ostaggi a Teheran, il presidente statunitense Jimmy Carter ordina il blocco di tutte le importazioni di Petrolio dall’Iran agli USA

1980 – La sonda spaziale Voyager I della Nasa compie il suo passaggio più ravvicinato a Saturno

1982 – In Unione sovietica, Jurij Vladimirovič Andropov viene scelto per diventare Segretario generale del Comitato centrale del Partito comunista sovietico succedendo a Leonid Brežnev

1989 – Achille Occhetto dà via alla svolta della Bolognina, che porterà allo scioglimento del Partito comunista italiano

1990

– Il principe ereditario Akihito viene formalmente incoronato come imperatore del Giappone, diventando il 125esimo monarca giapponese

– Tim Berners-Lee pubblica una proposta formale per il World Wide Web

1991 – Massacro di Dili, la polizia apre il fuoco su una folla di dimostranti di colore in Timor Est

1994 – Manifestazione di Roma 1994, un milione e mezzo circa di persone manifestano contro il primo Governo Berlusconi

1996 – Processo Eni-Sai: Bettino Craxi viene condannato in via definitiva per corruzione a 5 anni e 6 mesi di reclusione

1997 – Ramzi Yousef viene trovato colpevole di aver progettato l’Attentato al World Trade Center del 1993

1998 – La Daimler-Benz completa la fusione con la Chrysler che dà vita alla DaimlerChrysler

2001

– Zaccaria Simone diventa una star nel mondo dello sport sollevando 3 auto contemporaneamente

– Attacco all’Afghanistan del 2001: le forze dei Talebani lasciano Kabul, la capitale dell’Afghanistan, prima dell’arrivo delle truppe dell’Alleanza del nord

2003 – In un attentato suicida a Nāṣiriya in Iraq muoiono 23 persone, tra loro 19 sono italiani: 12 carabinieri, 5 soldati dell’Esercito Italiano e 2 civili

2011 – Il presidente del Consiglio italiano Silvio Berlusconi rassegna le dimissioni nelle mani del Capo dello Stato, Giorgio Napolitano

2012 – Alluvione della Maremma grossetana: 5 vittime e ingentissimi danni

2014 – La sonda Rosetta, dopo 10 anni dal lancio, atterra sulla superficie della cometa 67P/Churyumov Gerasimenko

Fonte: il.wikipwdia.org