Il Coro dei Concordi ha una nuova presidente: ecco chi è

ROCCASTRADA – E’ il soprano Elisabetta Marzocchi il nuovo presidente del Coro dei Concordi di Roccastrda, che succede a Carlo Pistolesi per 10 anni alla guida del sodalizio.

“Desidero, innanzi tutto, ringraziare Carlo Pistolesi – ha detto la neo presidente al momento dell’insediamento – per l’intensa e proficua attività che ha caratterizzato il coro diretto magistralmente dal maestro Alessio Pagliai”.

“In questi ultimi anni – ha continuato Marzocchi – il coro è cresciuto e si è esibito in Italia e in Europa per confrontarsi con le più svariate realtà corali, partecipando ad esibizioni emozionanti come quella all’Arena di Verona, dove si sono incontrati ed hanno cantato assieme 215 cori in occasione dei 100 anni dall’inizio della Grande Guerra, e portando a termine progetti importanti, l’ultimo dei quali nel 2018 per festeggiare i 25 anni di attività con la realizzazione di una mostra e di un libro sulla storia del coro e del territorio, nonché di uno spettacolo andato in scena al teatro di Roccastrada ‘In viaggio con i Concordi’, dove simulando un divertente viaggio aereo intorno al mondo, i coristi si sono esibiti in un repertorio internazionale in lingua originale”.

“Dopo tanti anni e tante soddisfazioni – ha commentato Carlo Pistolesi – ritengo che sia giusto cambiare, lasciare che un’aria nuova soffi sui Concordi, e penso che Elisabetta sia la persona giusta per cui abdicare”.

“Mi impegnerò – ha concluso la presidente Elisabetta Marzocchi – a proseguire il buon lavoro svolto fino a questo momento, assieme al maestro Pagliai e a tutto il coro, al fine di far crescere questa realtà culturale che tanto ancora può dare al suo territorio e agli amanti della musica corale”.

Alcuni degli impegni del coro per questo periodo di fine anno: il 30 novembre concerto a Follonica alle 18 nell’auditorium della scuola comunale di musica assieme all’orchestra di archi “Haendel” di Piombino; l’1 dicembre concerto a Montepulciano, l’8 dicembre a Monterotondo nella chiesa di San Lorenzo alle 16 assieme ad altre realtà corali per un concerto a sostegno della popolazione curda; il 20 dicembre concerto di Natale alle 16 alla Rsa di Roccastrada e alle 21 nella Chiesa di San Niccolò.