I ciclisti della Sbr3 Brunacci e Bertaccini all’evento Inbicitopchallenge

GROSSETO – Sabato 9 novembre in una sala gremita di persone presso il palazzo del turismo di Riccione sono avvenute le premiazioni del circuito di ciclismo interregionale Inbicitopchallenge 2019. Presente alla prestigiosa manifestazione conclusiva la Società maremmana SBR3 Edilmark del presidente Marco Baldo con due atleti, Roberto Brunacci ormai garanzia del ciclismo amatoriale e Marco Bertaccini al suo primo anno di gare, entrambi classificati quarti nelle rispettive categorie, M5 ed Elite.



Prima delle premiazioni a fare gli onori di casa, in rappresentanza dell’associazione comunale di Riccione è stato l’assessore Luigi Santi, che ha ribadito l’impegno dell’ente pubblico a sostenere il ciclismo. La parola è passata al prefetto Roberto Sgalla, che ha parlato di un tema sempre più importante ovvero la sicurezza sulla strada per un ciclista. Successivamente c’è stato l’intervento del PR & Communication Officer Shimano Marco Cittadini che ha tratteggiato gli scenari futuristici di un mercato che promette grandi novità. Infine ad animare il pomeriggio sono stati i cronisti di Eurosport, capeggiati dall’incontenibile vivacità di Riccardo Magrini. Ospite a sorpresa, l’ex professionista Wladimir Belli e del direttore Corse Rcs Raffaele Babini, mentre il commissario tecnico della nazionale italiana di ciclismo Davide Cassani, impossibilitato ad intervenire per un concomitante viaggio istituzionale in Cina, ha inviato il suo personale saluto in un video-messaggio.