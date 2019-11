Due belle vittorie per gli Under del Golfo Rugby: sconfitti Lions Livorno e Manticore

SCARLINO – Con la sosta del campionato Senior, che riprenderà domenica 24 novembre, sono scese in campo le formazioni della Under 14 e della Under 16 impegnate entrambe in gare casalinghe.

I ragazzi della Under 14, in campo come Legione Tirreno in collaborazione con il Rufus, hanno giocato contro i Lions Livorno imponendosi con un bel 38-19. Dopo il primo tempo chiuso in vantaggio per 24 a 5, ad inizio ripresa la squadra ospite, con due mete consecutive, entrambe trasformate, è riuscita a mettere pressione ai padroni di casa riavvicinandosi fino al 24 a 19. A questo punto è venuto fuori il carattere dei ragazzi Rufus che hanno segnato a loro volta due mete, trasformandole entrambe e chiudendo al gara sul 38 a 19.

Questi i ragazzi scesi in campo agli ordini dei due coach Sebastiano Ardita e Marco Ciurli: Berti, Biagioni, Ferretti, Fontana, Francalacci, Hadamik, Palazzi, Berretti, Chemko, Ciurli, D’Angelo, Gianfaldoni, Guadagnolo, Marchese, Marchionni, Martini, Ricci e Riton.



Seconda vittoria consecutiva per i ragazzi della Under 16, anche loro in collaborazione con il Rufus, che hanno invece sconfitto i pari età delle Manticore, frutto della franchigia fra Mugello, Sieci e Colle, uscendo vittoriosi per 19 a 7 grazie a tre mete – di cui due trasformate – ad una.

Nonostante il campo appesantito dalle recenti piogge, che ha limitato entrambe le squadre, i ragazzi hanno saputo tenere in mano la partita con una buona difesa fatta di linea difensiva aggressiva e numerosi placcaggi per poi essere pronti a ripartire dopo aver conquistato palla.

Resta il rammarico di non essere riusciti a segnare la quarta meta che avrebbe permesso il punto di bonus offensivo. Questi i ragazzi scesi in campo agli ordini dei due coach Mauro Properzi e Simone Pieri: Frati, Maontella, Sabatini, Fonzo, Tamburro, Fedi, Properzi, Pesucci, Morelli, Silvestri, La Placa, Bartolommei, Tesi, Esposito, Clase, Montomoli, Porta, Materazzi, Nanni, Corridori, Beconi e Passoni.